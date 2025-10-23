SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак

«Группа Астра» и ГК SolidLab продолжают развивать экосистемы совместимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работает корректно и стабильно, а функциональные возможности доступны в полном объеме. Совместимость решений упрощает интеграцию и эксплуатацию, сокращает издержки на тестирование технической сопряжённости и ускоряет выбор оптимального средства защиты. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Защита веб-приложений и API – важнейшая задача информационной безопасности. Как показывает исследование команды безопасности Yandex Cloud, одной из наиболее популярных техник атак является эксплуатация уязвимостей в публичных приложениях. Необходимость защиты веб-ресурсов подтверждается и статистикой по ключевым отраслям экономики. Например, в представленном Банком России обзоре основных типов атак в финансовой сфере поэтапная атака с использованием веб-инфраструктуры организации отмечается как один из самых частых сценариев.

Алексей Фоменко, директор серверного ПО «Группы Астра»: «Наши заказчики успешно используют безопасную операционную систему Astra Linux в широком спектре инфраструктурных решений, в том числе веб-серверов. Подтверждение совместимости с межсетевым экраном SolidWall WAF предоставляет дополнительные гарантии безопасной эксплуатации приложений и API, позволяя удобно масштабировать защиту инфраструктуры на базе Astra Linux Server. Гибкость развертывания WAF в виртуальном или bare‑metal режиме даёт заказчикам свободу выбора оптимального сценария защиты, уменьшая совокупные затраты и повышая уровень защищенности веб-сервисов».

По словам Григория Васильева, руководителя направления безопасности приложений SolidLab, положительные результаты совместных испытаний будут способствовать расширению сотрудничества компаний и усилению безопасности организаций, которые используют российское ПО для защиты веб-ресурсов и инфраструктуры. «Немаловажно, что оба решения имеют сертификат ФСТЭК России, что позволяет широко использовать связку отечественных продуктов в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и при защите персональных данных», — сказал эксперт.

Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF интегрируется непосредственно в цикл безопасной разработки (sSDLC), обеспечивая автоматизацию защиты новых функций и мониторинг поведения пользователей. Такое решение способно обнаружить и предотвратить широкий спектр атак, включая таргетированные атаки на веб-приложения и бекэнды в мобильных приложениях, а также защитить бизнес-процессы от роботизированных атак и вредоносной активности. Инструменты подавления ложных срабатываний и применение ML-алгоритмов помогают быстро ввести SolidWall WAF в эксплуатацию.

Astra Linux Special Edition (Astra Linux SE) — российская операционная система со встроенными средствами защиты информации. Доля Astra Linux на рынке российских ОС достигает 76%. Система соответствует российским стандартам информационной безопасности (ФСТЭК России, ФСБ). Входит в реестр Минцифры России и активно используется в государственных органах, финансовом секторе, промышленности, транспортной отрасли, сфере образования, медицине и фармацевтике. Совместимость с Astra Linux Special Edition и другим программным обеспечением «Группы Астра» подтверждена у 4000+ программных и аппаратных продуктов. Доступны версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения.