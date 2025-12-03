В экосистеме «Группы Астра» более 4000 сертифицированных совместимостей

Более пяти лет «Группа Астра» развивает программу для технологических партнеров, призванную обеспечить полную совместимость своего ПО с ИТ-решениями сторонних производителей. Программа Ready for Astra, работающая с 2018 г., стала основой для формирования масштабной технологической экосистемы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Команда экспертов проверяет работоспособность самых разных технологических стеков, при необходимости инициирует доработки, а когда убеждается, что их можно применять без ограничений, официально подтверждает это сертификатами. За прошедшие годы специалисты протестировали тысячи разновидностей ПО и моделей «железа», и на сегодня количество тех продуктов, что успешно прошли испытания, преодолело рубеж в 4000.

Текущее число подтвержденных совместимостей в режиме реального времени можно увидеть на сайте «Группы Астра» в разделе Ready for Astra — интерактивный счетчик обновляется ежедневно.

Пользователи используют ОС и любой другой софт не обособленно, а в связке целым комплексом других продуктов, поэтому важно сделать так, чтобы все эти приложения и оборудование прямо «из коробки» работали в едином контуре. К проекту также присоединились коллеги по отрасли практически из всех сегментов. На сегодня вместе с ОС Astra Linux, службой каталога ALD Pro, СУБД Tantor Postgres, VDI-решением Termidesk, системой резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup, корпоративной почтовой системой RuPost, мобильным рабочим местом WorksPad и многими другими можно задействовать самые современные и популярные российские технологии. Параллельно развивается и направление Ready for Product, которое формирует экосистему решений, совместимых с отдельными продуктами «Группы Астра», такими как СУБД Tantor Postgres, RuBackup и др.

Благодаря сотрудничеству разработчиков конечным пользователям не приходится самостоятельно подбирать и пытаться «подружить» между собой компоненты инфраструктуры — все это уже сделали эксперты вендоров.

С начала 2025 г. программа получила развитие, став удобнее для партнеров: процесс получения статуса, верификации решений и доступа в личный кабинет был полностью цифровизирован. Теперь доступно несколько уровней технической поддержки, адаптированных под конкретные задачи, а в рамках программы для совместного продвижения решений, включая продуктовые бандлы и интеграции, им предоставляется комплексная поддержка маркетинговыми инструментами.

Ощутимые преимущества получают не просто отдельные пользователи, а рынок в целом: когда в продукты изначально заложен функционал для быстрой интеграции, пилоты и внедрение проходят быстрее и не требуют дополнительных расходов. Кроме того, у партнеров «Группы Астра» есть доступ к актуальным методикам и испытательным стендам, они всегда могут положиться на экспертную поддержку. В более широком контексте это означает расширение линейки импортонезависимых альтернатив в ключевых категориях: от серверов и рабочих станций, СХД и сетевого оборудования до офисных пакетов, ИБ-решений, CAD, CAM, PLM, специализированных отраслевых приложений и пр.

«4000+ совместимых решений — не просто цифра, а подтверждение зрелости и предсказуемости экосистемы. Для заказчиков это снимает интеграционные риски, а для наших партнеров – ускоряет путь продуктов к рынку. Мы будем расширять программу, углублять методики тестирования и повышать планку качества, чтобы любая ИТ-инфраструктура на базе решений «Группы Астра» была безопасной, стабильной и экономически эффективной. Мы всегда открыты для сотрудничества и приглашаем коллег присоединяться. Благодаря нашим общим усилиям и целеустремленности и ИТ-отрасль, и вся экономика с каждым днем растут и становятся крепче», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».