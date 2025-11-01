«Группа Астра» расширяет сотрудничество с Министерством образования Республики Алтай

«Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай заключили дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве, расширяющее программу цифровизации образовательных учреждений региона. В реализации запланированного для обеспечения эффективной работы принимает участие бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования» (БУ РА «РЦОКО»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Первоначальный документ, подписанный в 2024 г., заложил основу для внедрения отечественных технологических решений в образовательный процесс Республики Алтай. Новое соглашение направлено на углубление сотрудничества и конкретизацию планов по достижению поставленных задач.

Стороны намерены усилить работу по ключевым направлениям развития проекта: проводить модернизацию учебных классов с использованием ОС Astra Linux, организовывать образовательные программы для педагогов, создавать центры компетенций по работе с отечественным ПО, разрабатывать методические материалы для перехода на российские технологии.

Дорожная карта проекта включает оформление договоров на образовательные лицензии, проведение курсов повышения квалификации, организацию технической поддержки образовательных учреждений.

Реализация соглашения позволит создать современную образовательную среду, соответствующую требованиям информационной безопасности и независимую от зарубежных технологий. Проект станет важным шагом в развитии цифрового образования региона и подготовке квалифицированных ИT-специалистов.

«Для Республики Алтай внедрение отечественного программного обеспечения в систему образования — важный шаг к созданию современной и независимой образовательной системы. Это позволяет самостоятельно развивать, контролировать и защищать цифровую инфраструктуру региона, обеспечить стабильность образовательного процесса и защитить персональные данные участников образовательного процесса», — отметила Ирина Бочкарева, директор БУ РА «РЦОКО».

«Комплексный подход к цифровизации образования в Республике Алтай, основанный на использовании российских технологий, поможет создать современную образовательную среду, отвечающую всем требованиям информационной безопасности и независимую от зарубежных решений. Экосистема продуктов «Группы Астра» достаточно хорошо подходит для реализации таких задач», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».