«Группа Астра» расширяет международный бизнес

«Группа Астра» и правительство Демократической Республики Конго подписали протокол-соглашение о стратегическом партнерстве. На церемонии в качестве представителей сторон выступили его превосходительство министр цифровой экономики Демократической Республики Конго Августин Кибасса Малиба и главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Предпосылкой для заключения соглашения стало стремление правительства республики укрепить национальный цифровой суверенитет, модернизировать технологическую инфраструктуру, обеспечить безопасность и конфиденциальность государственных инфосистем.

Чтобы ускорить обновление критически важной информационной инфраструктуры Демократической Республики Конго и укрепить ее позиции как одного из стремительно развивающихся государств континента, стороны намерены сотрудничать в нескольких направлениях. В их числе разработка и интеграция систем электронного документооборота, включая безопасные и масштабируемые платформы централизованного и распределенного хранения данных, поставка и внедрение ПК, серверов и другого оборудования для общенациональных и региональных госорганов. Другой важный аспект связан с созданием платформ для разработки, внедрением и техподдержкой решений «Группы Астра», легализацией и регистрацией поставщиков в сфере ИТ и услуг. Кроме того, в соглашении оговариваются разработка, внедрение и совершенствование продуктов, представляющих взаимный интерес, а также обучение персонала госорганизаций в области проектирования, разработки, администрирования, сопровождения и применения ПО, кибербезопасности, ИИ, блокчейна и пр. Партнеры выразили готовность обмениваться экспертизой, совместно заниматься цифровизацией госуправления, а также уделять внимание проведению учебных сессий, стажировок и разработке специализированных программ для работы с решениями «Группы Астра».

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Документ носит рамочный характер и фиксирует стремление участников к прозрачному и взаимовыгодному сотрудничеству. Конкретные проекты, их цели, сроки и параметры финансирования будут детализированы в последующих соглашениях при соблюдении обязательств о конфиденциальности.

«Сегодня мы подписали протокол-соглашение о стратегическом партнерстве с правительством Демократической Республики Конго и начинаем долгосрочное сотрудничество в части создания и развития ИТ-инфраструктуры на технологическом стеке «Группы Астра»: от системы электронного документооборота и надежных платформ централизованного и распределенного хранения данных до решений в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, подготовки кадров и создания локальных центров компетенций. Оценочный объем программ составит не менее 100 млн долларов США. Для нас большая честь стать технологическим партнером одной из ключевых стран Африки с населением почти 112 млн человек. То, что ее правительство сделало выбор в пользу «Группы Астра», подтверждает нашу зрелость как вендора и поддерживает стремление развивать международные связи. Мы будем использовать весь наш опыт и решения, работая вместе с коллегами ради укрепления цифрового суверенитета этой страны», – сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

