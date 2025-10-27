Разделы

Компания Maibenben выводит на рынок бизнес ноутбуки с предустановленной Astra Linux

Компания Maibenben объявила о запуске новой бизнес линейки ноутбуков, сертифицированных для работы под управлением операционной системы Astra Linux «Группы Астра». Сертификация подтверждает совместимость устройств с редакциями ОС для частных пользователей и для коммерческих клиентов.

Запуск линейки ноутбуков Maibenben с поддержкой Astra Linux является продолжением и углублением сотрудничества между вендорами. Совместное решение ориентировано на малый и средний бизнес, где критически важен баланс цены и производительности.

Среди протестированных моделей выделяется флагман B514B i736UM — надежный высокопроизводительный ноутбук в легком металлическом корпусе. Устройство оснащено экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10 и углом открытия 175 градусов. Гибридная архитектура и 7 нм техпроцесс позволяют достичь максимальной производительности при низком энергопотреблении. На ноутбук предоставляется трёхлетняя гарантия и сервисное обслуживание на территории России.

«Корпоративные потребители склонны придерживаться знакомых брендов и решений. Когда приходит время обновить парк компьютеров, большинство предпочитает приобретать технику, близкую по характеристикам к прежним моделям. Задача производителя — сделать качество, сервис и надежность настолько высокими, чтобы заказчики начали постепенное обновление парка устройств с небольшого количества единиц. Вот почему мы работаем с ведущими китайскими заводами с 2013 г. и предоставляем официальную гарантию на всю продукцию для бизнеса в России, Казахстане и Беларуси», – отметил Николай Шмыков, директор по развитию корпоративного бизнеса компании Maibenben.

maibenben-laptop.png

Мы наблюдаем естественный рост интереса к операционной системе Astra Linux среди малых и средних предприятий. Поскольку устройства Maibenben пользуется спросом как у коммерческих организаций, так и у частных пользователей, ценящих производительность и функциональность, важно обеспечить совместимость с лидирующей российской ОС. Сотрудничество с Maibenben позволяет нам предложить пользователям готовое решение: устройство + ОС, распространяемое через торговые сети, что является наиболее удобным способом покупки для данного сегмента», – сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Устройства будут доступны на маркетплейсах и в магазинах цифровой техники, а также на сайте производителя. Для физических лиц подойдет предустановленная на ноутбуки версия для частного использования Astra Linux Common Edition, а корпоративные клиенты могут приобрести лицензию Astra Linux Special Edition и произвести несложный переход.

