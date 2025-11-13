Разделы

«ХайТэк» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных ИИ-решений

Компания «ХайТэк» и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет совместную работу по интеграции ускорителей искусственного интеллекта LinQ с ОС Astra Linux Server. Организации сосредоточатся на обеспечении технологической совместимости своих продуктов и создании готовых решений для российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

«Группа Астра» и «ХайТэк» сообщили о завершении успешной интеграции ИИ-ускорителя LinQ HP с защищенной операционной системой Astra Linux Server. Достигнутая совместимость обеспечивает создание полноценной экосистемы для развёртывания решений в области искусственного интеллекта на базе отечественных технологий.

В рамках дальнейшего сотрудничества партнеры планируют провести тестирование всей линейки ускорителей LinQ, реализовать пилотные проекты с участием заказчиков, а также разработать готовые конфигурации рабочих станций и серверов, оптимизированных для задач искусственного интеллекта.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков: «Мы фиксируем растущий спрос на решения, где все уровни стека — от железа до ОС — представлены российскими разработками. Партнёрство с «Группой Астра» позволяет нам предложить заказчикам проверенную связку для промышленной эксплуатации систем искусственного интеллекта, которую не придется дорабатывать под конкретные задачи».

Заместитель генерального директора по продажам «Группы Астра» Андрей Климов: «Операционная система Astra Linux включает широкий спектр совместимых решений, и ускорители для ИИ — критически важный элемент этой экосистемы. Подтверждённая совместимость с LinQ дает нашим общим клиентам понятные гарантии и сокращает время внедрения проектов. Совместное решение позволяет создавать полностью российские технологические стеки для задач искусственного интеллекта — от аппаратного обеспечения до операционной системы и прикладного ПО. Это особенно востребовано в госсекторе, телекоммуникациях и финансовой отрасли, где требования к безопасности и импортозамещению становятся определяющими при выборе ИТ-решений».

В рамках соглашения стороны также планируют проводить совместное тестирование и оптимизацию производительности ускорителей в среде Astra Linux Server, разрабатывать референсные архитектуры для типовых ИИ-задач и обмениваться экспертизой по вопросам технического регулирования в области искусственного интеллекта.

