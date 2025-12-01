Astra Linux меняет условия техподдержки

«Группа Астра» сообщила об изменениях в условиях технической поддержки Astra Linux для рабочих станций. Введены новые уровни поддержки для коммерческих компаний среднего и малого бизнеса. Также в рамках поддержки теперь доступен Neo репозиторий с актуальными стабильными версиями ПО с открытым исходным кодом и оперативным обновлением.

Neo репозиторий – это сервис поставки востребованного и актуального свободного ПО и инструментов администрирования и разработки, доступный в рамках технической поддержки всех уровней. Все включаемые в репозиторий open-source-версии ПО и программные компоненты проходят проверку на известные вирусы, тестируются на совместимость с операционной системой.

Обладатели активных сертификатов технической поддержки всех уровней могут создавать запрос на добавление в репозиторий новых программных компонентов. В течение ближайшего квартала запланировано активное наполнение Neo репозитория и включение ПО, которое популярно в сообществах и активно используется развивающимися программными компонентами, в том числе такими: утилиты для повышения продуктивности администрирования и сбора информации о сетевой инфраструктуре, графические интерфейсы для мониторинга и устранения неполадок, инструменты для разработчиков, включая языки программирования, фреймворки и библиотеки.

Нововведения также коснулись компаний среднего и малого бизнеса. Согласно лицензионному соглашению, под понятие СМБ попадают коммерческие организации, не являющиеся частью холдинговой структуры, со среднесписочной численностью до 2,5 тыс. работников. По данным «Группы Астра», в 2025 г. количество таких коммерческих заказчиков ОС Astra Linux в десктопной редакции увеличилось на 32,8%.

«Мы провели серию интервью с клиентами и выяснили, что требования к технической поддержке у корпораций и компаний сегмента СМБ существенно различаются. Для среднего и малого бизнеса часть услуг оказалась неактуальна, — сказал Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop "Группы Астра". — На основе выявленных ключевых потребностей мы разработали два новых уровня технической поддержки — "Базовый" и "Расширенный", которые подходят сегменту среднего бизнеса как по составу услуг, так и по стоимости. Оба уровня включают возможность перехода на очередные обновления Astra Linux и, наряду с уровнями "Стандартный" и "Привилегированный", предоставляют клиентам право запрашивать добавление необходимого программного обеспечения и инструментов администрирования в Neo репозиторий».