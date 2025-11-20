Продукты экосистемы кибербезопасности AppSec Solutions получили сертификат совместимости с Astra Linux

Подтверждение получили два продукта экосистемы – платформа безопасной разработки AppSec.Hub и решение для предотвращения атак на цепочку поставок AppSec.Track. Подтверждение совместимости особенно важно для разработчиков в сфере финтех и КИИ. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Совместимость с популярной российской операционной системой дает компаниям-клиентам возможность пользоваться отечественными DevSecOps-инструментами, не опасаясь, что поддержка прекратится. Опция дает возможность оперативно вносить исправления в программное обеспечение.

Astra Linux сертифицирована ФСТЭК для применения на объектах критической инфраструктуры.

«Независимо от того, какую операционную систему мы используем, у нее тоже есть компоненты с открытым исходным кодом, которые имеют свои уязвимости. Переход на российские операционные системы, совместимые с российскими же сканерами и платформами безопасной разработки существенно снижает риск. Российская операционная система регулярно валидируется, а совместимость с экосистемой AppSec Solutions позволяет своевременно находить и исправлять уязвимости ПО, – сказал старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин. – В первую очередь это актуально для финтеха, производственных компаний с цифровой системой управления, госструктур, которым критически важно защитить внутреннюю инфраструктуру.