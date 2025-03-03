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Башарин Антон


03.03.2025 IDP-платформа Marlin и платформа управления безопасной разработкой ПО AppSec.Hub подтвердили полную совместимость 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
31.10.2024 AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps 1
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# 1
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Башарин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 14 2
Google LLC 11840 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 344 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 249 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 13 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 304 1
Unsplash 845 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 266 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3094 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2006 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4218 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 745 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1218 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2233 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3920 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3138 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 435 1
DevOps - Development и Operations 897 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 587 1
Hacktivism - Хактивизм 204 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 8 1
ADC - Application Delivery Controller - Контроллер доставки приложений 21 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2552 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5109 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 4
Swordfish Security - AppSec Hub 12 3
Microsoft TypeScript - язык программирования 52 1
C# - C Sharp - Язык программирования 332 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 10 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 587 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
Oracle Java - язык программирования 3096 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 1
Apple iOS 7854 1
Swordfish Security - AppSec Track 8 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 146 1
Microsoft 365 Copilot 126 1
Swordfish Security - AppSec CoPilot 2 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1557 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 745 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1380 1
Forrester Research 821 1
Gartner - Гартнер 3561 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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