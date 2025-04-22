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Арсеньева Анастасия
|22.04.2025
|Исследование AppSеc.Hub: без автоматизации даже крупные компании не могут справиться с растущим потоком уязвимостей ПО 1
Арсеньева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Swordfish Security - AppSec Hub 14 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
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