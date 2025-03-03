IDP-платформа Marlin и платформа управления безопасной разработкой ПО AppSec.Hub подтвердили полную совместимость

Это позволит разработчикам бесшовно интегрировать инструменты HD Tech и AppSec Solutions. Ранее была подтверждена полная совместимость Marlin и AppSec.Code, которую называют отечественной альтернативой GitLab Enterprise. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Интеграция отечественной платформы РБПО является очередным этапом развития Marlin в рамках создания стандартизации процесса разработки. Так, возможность совместного использования Marlin и AppSec.Hub и AppSec.Code обеспечивает автоматизацию всего процесса разработки программного обеспечения: написания и хранения исходного кода, сборку дистрибутивов с проведением проверок по типам, доставку дистрибутива и развертывание вплоть до продуктового, а также автоматизированное тестирование. Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code, таким образом предоставляя разработчикам безопасного ПО использовать возможности российских вендоров без дополнительных сложностей и также существенно сократить time-to-market.

«Совместимость продуктов отечественных вендоров дает разработчикам ПО возможность переходить на российские инструменты, а это, как мы понимаем, является основой для развития технологического суверенитета. Рынок российского DevSecOps стремительно растет, и наша миссия – помочь ему сделать этот рывок максимально комфортно, – сказал старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

Платформа AppSec.Hub позволяет интегрировать практики обеспечения информационной безопасности приложений и реализовать полноценный DevSecOps. Запуск проверок и работу с уязвимостями AppSec.Hub выполняет сама, освобождая специалистам время для более важных и сложных задач.

AppSec.Code – полноценная среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности благодаря интеграции с ASPM-платформой AppSec.Hub. Решение позволяет полностью заместить решение американской компании GitLab, заявившей об уходе с российского рынка в 2022 г. Платформа сохраняет весь функционал зарубежной платформы, превосходя ее в вопросах безопасности. AppSec.Code включен в реестр российского ПО.

Marlin – российская IDP-платформа (Internal Developer Platform) для автоматизации процесса разработки ПО. Решение позволяет сократить срок вывода программного обеспечения на рынок за счет оптимизации и автоматизации рутинных операций – сборки, тестирования и развертывания, повышения прозрачности и управляемости с помощью реализации общих инфраструктурных сервисов. Кроме этого, Marlin дает возможность создать «единое окно» для всех пользователей. Платформа входит в реестр отечественного ПО.

Технический директор HD Tech Степан Дудник: «Мы уже несколько лет пребываем в уникальной для мирового ИТ-рынка ситуации – с одной стороны мы не имеем возможности пользоваться иностранными продуктами, с другой должны не просто сохранить динамику национального ИТ-рынка, но и кратно ее увеличить. И при таком положении дел технологические партнерства являются наиболее быстрым и эффективным способом создания конкурентных продуктов. Постоянное углубление партнерских отношений с AppSec Solution тому пример: мы стремимся закрыть максимум потребностей разработчиков ПО, при этом понимая, что сделать это в одиночку не получится».