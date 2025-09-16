Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183109
ИКТ 14233
Организации 11064
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3507
Системы 26212
Персоны 78691
География 2948
Статьи 1555
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Swordfish Security AppSec GenAi


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 AppSec Solutions выпустили ИИ-платформу для защиты от киберугроз 1
05.09.2025 Программисты, за которых работают нейросети, пишут в 3-4 раза больше кода, но создают в 10 раз больше проблем безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Anthropic 43 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 31 1
OpenAI 315 1
Google LLC 12091 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6773 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5115 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 610 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 879 1
Repository - Репозиторий 986 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 61 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 310 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 169 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4446 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16712 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7961 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5719 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13339 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4974 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 134 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 40 1
Усачева Мария 3 1
Башарин Антон 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 1
США - Калифорния 4730 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 1
Канада 4953 1
США - Массачусетс - Бостон 380 1
США - Массачусетс 510 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6712 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 1
The Register - The Register Hardware 1659 1
Fortune Global 50 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2557 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще