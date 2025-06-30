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Усачева Мария
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|ИИ-инженер AppSec Solutions увеличил скорость оценки уязвимостей в 28 раз. 1
|06.10.2022
|ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий 1
Усачева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
|Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 23 1
|Yandex - Яндекс 7851 1
|ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4765 1
|Microsoft 365 Copilot 147 1
|Swordfish Security - AppSec CoPilot 3 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 527 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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