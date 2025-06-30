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Индексная книга (каталог) CNews*
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Усачева Мария


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 ИИ-инженер AppSec Solutions увеличил скорость оценки уязвимостей в 28 раз. 1
06.10.2022 ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Усачева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 23 1
Yandex - Яндекс 7851 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4765 1
Microsoft 365 Copilot 147 1
Swordfish Security - AppSec CoPilot 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 527 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2622 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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