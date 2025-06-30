Разделы

Безопасность Новости поставщиков Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ-инженер AppSec Solutions увеличил скорость оценки уязвимостей в 28 раз.

Разработчики решения AppSec.CoPilot, запущенного осенью 2024 г., подвели первые итоги его работы. DevSecOps-помощник на основе искусственного интеллекта автоматически анализирует и сортирует уязвимости, определяя ложные срабатывания. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

800 тыс. уникальных уязвимостей были выявлены за несколько месяцев работы при ежедневном анализе более 210 млн строк кода.

«Использование нейроинженера позволило увеличить в 28 раз скорость обработки результатов статических анализаторов, выявив больше половины ложных срабатываний без участия человека. Это позволило, освобождая освободить время для работы с уязвимостями, которые действительно требуют внимания специалистов. Сейчас вызов, который стоит перед нейроинженером - это автоматически разбирать более 5 млн уникальных уязвимостей в коде и оперативно готовить рекомендации по их устранению», – сказала Мария Усачева, руководитель продукта AppSec.CoPilot.

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Цифровизация

Нейроинженера команда AppSec Solutions обучала в течение трех лет на собственных разработках, в итоге ИИ-инженер «научился» находить уязвимости и определять ложные срабатывания с точностью до 96%. Использование AppSec.CoPilot на полную мощь дает до 85% экономии трудозатрат по анализу уязвимостей, что полезно для клиентов и уровня Enterprise, и небольших команд разработки

По подсчетам AppSec Solutions, решение на базе искусственного интеллекта позволяет сократить среднее время загрузки команды на 15% в год. В первую очередь за счет отсутствия необходимости нанимать дополнительные «руки» для скрупулезной аналитической работы. Разработка предназначена для ИБ-команд, которые работают в компаниях из разных сфер экономики - финансовый и страховой сектор, онлайн-ритейл и маркетплейсы, ТЭК и промышленность, а также полезна тем, кто работает в объектах КИИ. Применение ИИ-помощника существенно сэкономит время инженеров и затраты их работодателей, уверены разработчики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще