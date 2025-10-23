Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro

Московский метрополитен заменит иностранные операционные системы и систему управления базами данных на российскую ОС Astra Linux и СУБД Postgres Pro. На проект выделено 364,8 млн рублей.

Импортозамещение в метро

Московский метрополитен осуществляет импортозамещает иностранные операционные системы (ОС) и систему управления базами данных (СУБД) в устройствах пассажирской автоматики билетной системы городского пассажирского транспорта. На мероприятие выделено 364,8 млн руб.

Об этом CNews узнал из опубликованного 22 октября 2025 г. на сайте государственных закупок технического задания. Заявки на участие в тендере ГУП «Московский метрополитен» принимает до 7 ноября 2025 г. Итоги конкурса подведут 11 ноября.

Из опубликованных документов следует, что замена произойдет на российскую ОС Astra Linux и СУБД Postgres Pro. В частности, планируется поставка свыше 1200 лицензий операционной системы общего назначения Astra Linux Special Edition и более 6000 лицензий встраиваемой операционной системы Astra Linux Special Edition Embedded для различных устройств автоматики.

В перечне значатся сетевая операционная система Astra Linux Special Edition и системы управления базами данных Postgres Pro Enterprise Certified и Postgres Pro Certified общим количеством более 170 лицензий.

CNews запросил у московского метрополитена комментарии по этой закупке и ожидает ответов.

Конкретные названия импортозамещамого ПО в документах указаны не были. Однако можно предположить, что, вероятно, под замену попадет СУБД американского производства Oracle database. Согласно старым тендерам организации, закупка этого ПО производилась метрополитенам в конце декабря 2016 г. Начальная стоимость закупки в то время составляла — 75,2 млн руб.

Заказчик планировал купить 34 бессрочные лицензии на Oracle Database Enterprise Edition. Они нужны для работы системы «АСУ ФХД», которая использует базы данных от Oracle.

Известные подробности перехода

В техническом задании указано, что ключевым требованием является совместимость поставляемого программного обеспечения с уже установленным оборудованием и программными комплексами.

В документах отдельным приложением детально прописано, что закупаемые операционные системы и СУБД должны бесперебойно взаимодействовать с существующей билетной системой городского пассажирского транспорта, а также с системами «АСУ Е-Автовокзал» и «АСУ электротяговыми подстанциями». В связи с необходимостью обеспечения такой совместимости и безусловной работоспособности критической инфраструктуры, поставка эквивалентного программного обеспечения с другими товарными знаками не допускается.

Все программное обеспечение должно сопровождаться комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке. Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку на весь гарантийный период, включая диагностику неисправностей, выезд специалистов и консультации. При этом к работам по гарантийному обслуживанию должны привлекаться специалисты, сертифицированные производителем товара.

Ранее метро Москвы меняло SAP R/3 на «1С»

В октябре 2022 г. Департамент по конкурентной политике Москвы выбрал компанию «Максимателеком» в качестве подрядчика для разработки единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью для ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс». Компания стала единственным участником тендера, и по его итогам были заключены два госконтракта на общую сумму 2,12 млрд руб.: один на 1,26 млрд руб. с «Мосгортрансом» и второй на 857 млн руб. с «Московским метрополитеном».

Техническое задание на тендер включает требования к функциональным системам новой системы управления, таким как бухгалтерский и налоговый учет, учет заработной платы и управление персоналом, бюджетирование и управление материально-техническими ресурсами. Также предусмотрена доработка уже существующих функциональных систем.

На данный момент большинство подразделений «Московского метрополитена» автоматизировали процессы финансово-хозяйственной деятельности с использованием SAP R/3 (46 подразделений) или платформы «1С:Предприятие 8.3» (10 подразделений).