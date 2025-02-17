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ОС Сетевая NOS Network Operating System сетевая операционная система



17.02.2025 «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
20.09.2010 Facebook подозревают во лжи и разработке мобильного телефона 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
27.04.2005 WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей 1
01.10.2004 Tropos выпустила точку доступа в WI-Fi для транспорта 1
13.11.1998 В Санкт-Петербурге завершилась конференция PiterShare'98 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ОС Сетевая и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6705 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Google LLC 11821 2
Microsoft Corporation 24662 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Apple Inc 12137 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Red Hat 1315 1
Philips 2055 1
Sony 6551 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Syntacore 27 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Equinix 44 1
Altair Engineering 29 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
WatchGuard Technologies 73 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Pervasive Software 4 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Boeing 1010 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6421 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4503 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1086 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2964 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1306 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2719 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1666 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1036 1
Linux OS 10010 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7100 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Microsoft Office 3747 1
Microsoft Windows 15717 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Oracle Java - язык программирования 3092 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 63 1
Apache OpenOffice 472 1
SUSE openSUSE 93 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Samba 147 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
SUSE Linux 202 1
Nokia FSP - Nokia Fabric Service Platform 1 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 18 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 26 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 25 1
SugarCRM 36 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
WatchGuard ILS - WatchGuard Intelligent Layered Security 8 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Икоев Артем 15 1
Шершульский Владислав 22 1
Редькин Александр 5 1
Шелобков Алексей 32 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Рамендик Михаил 19 1
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Стоволосов Константин 5 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
Papakipos Matthew - Папакипос Мэтью 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Дания - Королевство 1298 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
США - Юта 192 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4674 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2267 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6948 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2398 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1553 1
Спорт - Шахматы - Chess 243 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 86 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
ComputerWorld 144 1
Red Dot Design Award 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
iF Design Awards 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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