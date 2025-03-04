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Икоев Артем


04.03.2025 В парке профессий «Кидзания» открылся первый в мире детский инженерный центр 1
20.11.2024 «Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг» 1
20.12.2023 Замгендиректора Yadro превратился в генерального директора сразу в нескольких дочерних компаниях 2
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 1
17.11.2022 Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
29.12.2021 ВТБ будет строить спутниковый интернет вместе с «Мегафоном» 1
29.12.2021 ВТБ станет партнером проекта «Мегафон 1440» 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 2
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть 1
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы 1
25.11.2019 Yadro приобрела контрольную долю в Digital Energy 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 1
22.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию 1
19.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Икоев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 499 13
ИКС 321 9
Syntacore 27 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 4
МегаФон 8982 3
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 41 3
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 3
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Red Hat 1316 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 413 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 80 2
Samsung Electronics 10297 1
NetApp - Network Appliance 639 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Huawei 3962 1
Intel Corporation 12229 1
Toshiba Corporation 2931 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1473 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Seagate Technology 741 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
ИКС - Форпост 74 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Microsemi 14 1
Molex 28 1
Ростелеком 9774 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
OneWeb - WorldVU 36 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1070 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 858 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Альфа-Банк 1780 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 2
Linux Foundation 187 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66962 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29953 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51176 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19729 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13323 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20915 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 485 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20787 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5334 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16056 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2796 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6994 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 2
Управляемость - Manageability 1741 2
DDR - Double data rate 2749 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1934 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1263 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13847 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2690 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5815 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 1
DevOps - Development и Operations 899 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25570 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4773 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2199 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7934 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 318 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8636 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1115 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1083 5
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 5
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 26 2
ИКС - Yadro RackScale 2 2
Apple iPhone 6 4862 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3249 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1611 2
Linux OS 10044 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 56 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Microsoft Windows 15751 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 30 1
Intel x86 - архитектура процессора 1868 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 241 1
Шелобков Алексей 32 6
Черепенников Антон 83 4
Столяров Сергей 3 4
Редькин Александр 5 3
Русанов Сергей 48 2
Шубин Сергей 25 2
Усманов Алишер 301 2
Калинин Алексей 65 1
Калинин Александр 158 1
Лебедев Михаил 53 1
Хренов Алексей 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 344 1
Бакулин Александр 11 1
Сютин Олег 20 1
Духин Вячеслав 1 1
Копосов Максим 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 145757 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43473 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52274 2
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17165 1
Китай - Тайвань 4004 1
Израиль 2740 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48404 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51514 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5826 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4696 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18723 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29387 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7546 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4495 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3226 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 824 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1558 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1387 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24298 1
Образование в России 2220 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Металлы - Золото - Gold 1145 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1902 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Red Dot Design Award 56 1
iF Design Awards 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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