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Икоев Артем
Икоев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Шелобков Алексей 32 6
|Черепенников Антон 83 4
|Столяров Сергей 3 4
|Редькин Александр 5 3
|Русанов Сергей 48 2
|Шубин Сергей 25 2
|Усманов Алишер 301 2
|Калинин Алексей 65 1
|Калинин Александр 158 1
|Лебедев Михаил 53 1
|Хренов Алексей 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 344 1
|Бакулин Александр 11 1
|Сютин Олег 20 1
|Духин Вячеслав 1 1
|Копосов Максим 62 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
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