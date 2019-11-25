Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы
Российская Yadro выкупила 70% компании Digital Energy — разработчика облачной платформы, чтобы использовать его технологии во втором поколении своих программно-аппаратных комплексов. При этом Digital Energy продолжит развивать свою платформу. Yadro надеется за счет купленной команды усилить свой инженерный коллектив.
Приобретение Yadro
Отечественная компания Yadro выкупила 70% российского разработчика средств автоматизации развертывания и управления гетерогенными динамическими облачными средами Digital Energy. Приобретение было сделано для того, чтобы усилить инженерный коллектив Yadro командой разработчика, сообщила компания. До этого Yadro с этой же целью приобрела пакет акций российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore.
Сейчас в центрах исследований и разработок Yadro работает около 250 инженеров, к которым и присоединятся новые команды. Yadro наращивает технологическую экспертизу и инженерный потенциал потому, что считает это ключевым для своей продуктовой стратегии. К моменту публикации настоящего материала компания не смогла прокомментировать CNews сделку.
Сведения о покупке нашли отражение в ЕГРЮЛ 22 ноября 2019 г.
Как будут использоваться продукты Digital Energy
На базе технологий Digital Energy будет создано следующее поколение программно-аппаратных комплексов Yadro, предназначенных для построения частных динамических облачных сред с расширенной функциональностью. Как сообщает Yadro, она много инвестирует в продукты, оптимизированные для построения облачной инфраструктуры. Первым поколением ее программно-аппаратных комплексов пользуются «крупнейшие в стране» провайдеры облачных сервисов, отмечает компания.
По словам директора по технологиям Yadro Артема Икоева, продукты Yadro RackScale популярны в своей нише, поскольку производитель справился с задачами масштабирования больших облачных инфраструктур, интегрировав с ними свои технологические и производственные процессы. «Мы, в том числе впервые на отечественном рынке, смогли предложить модель предоставления емкости по требованию с неснижаемым запасом, доступным для запуска в продуктивную среду в течение минут», — отметил он.
Облачная платформа
Digital Energy по-прежнему будет заниматься развитием собственной облачной платформы. Она ориентирована на корпоративные команды разработки и дает возможность гибкой «оркестрации» сложных динамических сред, поясняет компания. По словам директора по технологиям Digital Energy Сергея Шубина, платформа для devops-разработчиков успешно эксплуатируется командами внутренней разработки ряда корпоративных заказчиков. Деньги Yadro пойдут на усиление команд разработки новой функциональности.
Платформа Digital Energy дает возможность построить масштабируемую инфраструктуру, в которой могут обрабатываться контейнеры, большие архивы, виртуальные машины, приложения для Windows и Linux, механизмы блокчейн, аналитика и искусственный интеллект. Код платформы полностью открыт. В нее интегрированы популярные свободные компоненты, но есть и лицензия с коммерческой поддержкой от Digital Energy.
Чем занимается Yadro
Основанная в 2014 г. компания Yadro занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний. Центры разработки компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. Холдинг на тот момент был только что создан — ООО «ИКС холдинг» было зарегистрировано 6 декабря 2018 г. Основными направлениями деятельности организации были заявлены инвестиции, а также управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. Под его управление планировалось перевести 23 актива с общим числом сотрудников более 6,5 тыс. человек.
В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.