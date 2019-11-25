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Yadro приобрела контрольную долю в Digital Energy

Бизнес Инвестиции и M&A Облака

Yadro, российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), сообщила о приобретении контрольной доли (70%) в компании Digital Energy – отечественном разработчике средств автоматизации развертывания и управления гетерогенными динамическими облачными средами. Ранее в этом месяце Yadro вошла в состав акционеров российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore.

Развитие технологической экспертизы и инженерного потенциала является ключевым элементом продуктовой стратегии Yadro, отмечают в компании. Новые команды вольются в R&D центры компании, состоящие из более, чем 250 инженеров.

Технологии компании Digital Energy станут фундаментом следующего поколения программно-аппаратных комплексов для построения частных динамических облачных сред с расширенным функционалом. Компания Yadro активно инвестирует в разработку продуктов, оптимизированных для построения эффективной облачной инфраструктуры. Потребителями первого поколения ее продукции являются крупнейшие в стране облачные сервис-провайдеры.

«Продукты (Yadro RackScale) в этой нише хорошо востребованы, так как мы смогли интегрировать свои технологические и производственные процессы с задачами масштабирования больших облачных инфраструктур. Мы, в том числе, впервые на отечественном рынке смогли предложить модель предоставления емкости по требованию с неснижаемым запасом, доступным для запуска в продуктивную среду в течение минут», – отметил Артем Икоев, директор по технологиям компании Yadro.

Кроме этого, компания Digital Energy продолжит развивать собственную облачную платформу, ориентированную на корпоративные команды разработки, предоставляющую гибкость в оркестрации сложных динамических сред.

«Наша платформа для devops-разработчиков успешно эксплуатируется командами внутренней разработки ряда корпоративных заказчиков. Инвестиции компании Yadro позволят нам усилить команды разработки новой функциональности», – отметил Сергей Шубин, директор по технологиям компании Digital Energy.



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