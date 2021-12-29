Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

ВТБ станет партнером проекта «Мегафон 1440»

Группа ВТБ и «Мегафон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

С декабря 2021 г. «Мегафон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

В результате сделки «Мегафон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «Мегафон 1440» – Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд руб.

«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 г. решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», – сказал Алексей Шелобков, генеральный директор компании «Мегафон 1440».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020

«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова

Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами

«Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022