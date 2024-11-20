Разделы

Цифровизация
|

«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг»

«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг». Документ скрепили подписями заместитель генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям Антон Мацкевич и заместитель генерального директора «ИКС Холдинга» по технологиям Артем Икоев. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Компании планируют совместно реализовывать проекты в сфере инфраструктуры, телекоммуникаций и информационной безопасности, развивать отечественные ИТ-технологии, активно участвовать в цифровой трансформации транспортного комплекса России и создавать востребованные отраслевые ИТ-решения.

Антон Мацкевич, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по информационным технологиям: «"Аэрофлот" традиционно входит в число отечественных лидеров по уровню цифровизации. В условиях нового времени авиакомпания активно внедряет импортозамещение и в числе первых использует передовые российские ИТ-разработки. Сотрудничество с группой компаний "ИКС Холдинг" станет очередным шагом в реализации обновленной стратегии цифрового развития крупнейшего авиаперевозчика России. Уверен, что наша совместная работа позволит создать актуальные и надежные ИТ-решения, которые в дальнейшем могут успешно использоваться другими участниками отечественной транспортной отрасли».

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета
Цифровизация

Артем Икоев, заместитель генерального директора «ИКС Холдинга» по технологиям: «Мы рады расширить наше сотрудничество с компанией "Аэрофлот", клиентами которой являются миллионы людей не только в России, но и по всему миру. Очень важно сегодня в сложившихся условиях кроме комфорта и расширения технологических возможностей для пассажиров, обеспечить информационную безопасность и стабильность в работе всей системы в стратегически важной для отрасли компании. Наше партнерство, начавшееся с сотрудничества в сфере спутниковой связи, будет значительно расширено за счет совместной работы по внедрению высокотехнологичных продуктов в сфере информационной безопасности и технологической инфраструктуры».

Подписание меморандума о технологическом партнерстве устанавливает новый этап развития отношений между двумя лидерами транспортного и ИТ-рынка. 22 мая 2024 г. российская частная космическая компания «БЮРО 1440», входящая в «ИКС Холдинг», объявила о сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот» в области спутниковых технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще