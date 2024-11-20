«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг»

«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг». Документ скрепили подписями заместитель генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям Антон Мацкевич и заместитель генерального директора «ИКС Холдинга» по технологиям Артем Икоев. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Компании планируют совместно реализовывать проекты в сфере инфраструктуры, телекоммуникаций и информационной безопасности, развивать отечественные ИТ-технологии, активно участвовать в цифровой трансформации транспортного комплекса России и создавать востребованные отраслевые ИТ-решения.

Антон Мацкевич, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по информационным технологиям: «"Аэрофлот" традиционно входит в число отечественных лидеров по уровню цифровизации. В условиях нового времени авиакомпания активно внедряет импортозамещение и в числе первых использует передовые российские ИТ-разработки. Сотрудничество с группой компаний "ИКС Холдинг" станет очередным шагом в реализации обновленной стратегии цифрового развития крупнейшего авиаперевозчика России. Уверен, что наша совместная работа позволит создать актуальные и надежные ИТ-решения, которые в дальнейшем могут успешно использоваться другими участниками отечественной транспортной отрасли».

Артем Икоев, заместитель генерального директора «ИКС Холдинга» по технологиям: «Мы рады расширить наше сотрудничество с компанией "Аэрофлот", клиентами которой являются миллионы людей не только в России, но и по всему миру. Очень важно сегодня в сложившихся условиях кроме комфорта и расширения технологических возможностей для пассажиров, обеспечить информационную безопасность и стабильность в работе всей системы в стратегически важной для отрасли компании. Наше партнерство, начавшееся с сотрудничества в сфере спутниковой связи, будет значительно расширено за счет совместной работы по внедрению высокотехнологичных продуктов в сфере информационной безопасности и технологической инфраструктуры».

Подписание меморандума о технологическом партнерстве устанавливает новый этап развития отношений между двумя лидерами транспортного и ИТ-рынка. 22 мая 2024 г. российская частная космическая компания «БЮРО 1440», входящая в «ИКС Холдинг», объявила о сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот» в области спутниковых технологий.