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Мацкевич Антон



13.12.2024 «Аэрофлот» присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
20.11.2024 «Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг» 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
06.06.2024 «Аэрофлот» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с вендором НОТА 1
24.05.2024 «Аэрофлот» перевел системы развлечений пассажиров в салонах самолетов на российское ПО 1
12.12.2023 «Аэрофлот» приступил к внедрению отечественной платформы корпоративного документооборота Tessa 1
26.01.2023 «Аэрофлот» запустил оплату билетов на сайте и в мобильном приложении через SberPay 1
01.11.2022 «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мацкевич Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 19 1
SAP SE 5279 1
8213 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ИКС 318 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 12 1
ERG - ТрансКом 5 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Web-client - Веб-клиент 212 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 1
МКДО - межкорпоративный документооборот 3 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 351 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот 17 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Syntellect Tessa 42 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Sirena-Travel - Леонардо АИС - Система бронирования - автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 87 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 28 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 7 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 6 1
Назаров Александр 65 1
Малых Дмитрий 61 1
Путин Владимир 3171 1
Булгаков Кирилл 104 1
Чаркин Евгений 296 1
Алифанов Кирилл 69 1
Симонов Сергей 7 1
Каушанский Александр 33 1
Давыдова Полина 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Казахстан - Республика 5526 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Литва - Литовская Республика 651 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 120 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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