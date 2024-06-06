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«Аэрофлот» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с вендором НОТА

«Аэрофлот» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским вендором ПО НОТА (холдинг «Т1»). Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич и Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора холдинга «Т1», управляющий директор вендора НОТА. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Аэрофлот и мультипродуктовый вендор намерены развивать стратегическое партнерство на долгосрочной основе по двум направлениям:

– Развитие отечественных цифровых решений и программного обеспечения. Компании создадут востребованные отраслевые ИТ-продукты в области управления взаимоотношениями с клиентами, информационной безопасности и цифровой трансформации.

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– Подготовка кадров в области информационных технологий. Это направление будет реализовано в том числе за счет внедрения новейших цифровых технологий и платформенных решений.

Для реализации этих проектов компании планируют заключать отдельные договоры и обмениваться информацией относительно продуктов и сервисов цифровой информации, а также делиться друг с другом опытом импортозамещения программных продуктов и развития отечественных программных цифровых решений. Ожидается, что в перспективе совместные ИТ-наработки «Аэрофлота» и компании НОТА будут использоваться всем транспортным комплексом России.

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