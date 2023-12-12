«Аэрофлот» приступил к внедрению отечественной платформы корпоративного документооборота Tessa

Авиакомпания «Аэрофлот» начала перевод корпоративной системы управления документацией на российскую ИТ-платформу Tessa. Проект внедрения реализует консорциум ИТ-компаний, включающий вендора платформы — компанию «Синтеллект». Планируемый объём обрабатываемых документов в Tessa составит не менее 2 млн в год. К системе будут подключены все сотрудники авиакомпании — это более 16 тыс. пользователей.

Переход на новую ИТ-платформу связан с обновлённой стратегией цифровой трансформации «Аэрофлота», в рамках которой предполагается замена большей части иностранных продуктов на отечественный софт. Авиакомпания оценивала ECM/BPM-решения, входящие в единый реестр Минцифры, по уровню их возможностей для реализации всего необходимого функционала по комплексному управлению документами. Это регистрация документов, их передача, движение, контроль исполнения, архивное хранение, ведение баз данных, выдача справок и многое другое.

По итогу конкурсных процедур наибольшее количество баллов набрала платформа Tessa. Учитывались такие факторы как полная импортонезависимость всех компонентов системы, современный адаптивный интерфейс, наличие полнофункционального веб-клиента, возможность интеграции с другими платформами и внешними информационными системами средствами API. Кроме этого, Tessa поддерживает создание и гибкую настройку неограниченного количества распределенных файловых и сетевых хранилищ для различных типов файлов с собственными правилами размещения и обработки контента. Отдельное требование касалось обеспечения стабильно высокой скорости работы — не более 1 секунды на открытие карточки, вне зависимости от количества одновременно работающих пользователей и объёма загруженных документов.

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Реализация проекта КАСУД 2.0 осуществляется поэтапно — в рамках первой очереди внедрения будет выполнена автоматизация работы с входящей корреспонденцией, контрактами, доверенностями, бухгалтерскими документами, номенклатурой дел и электронным архивом, а также осуществлена миграция всех документов. Выполняется также интеграция с глобальными информационными системами — это межкорпоративный документооборот (МКДО), система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и автоматизированная информационная система управления предприятием (АИС УП). В рамках дельнейшего развития системы планируется внедрение модуля управления договорами и закупками, а также автоматизация кадрового электронного документооборота, включающего дополнительные модули ознакомления с документами, дистанционного обучения и личный кабинет работника, в котором можно будет оформить необходимые справки, отпуск, командировку, получение льгот и другое.

«Аэрофлот последовательно реализует стратегию импортозамещения в сфере ИТ, — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота» Антон Мацкевич. — Сегодня мы уже заменили 37 иностранных информационных систем, что составляет 44% от числа всех иностранных систем, используемых группой. В том числе «Аэрофлот» одним из первых в отрасли перешел на систему бронирования «Леонардо». Отечественные цифровые продукты надёжны, отличаются высокой производительностью и гибким функционалом, который обеспечивает бесперебойность производственных и коммерческих процессов авиакомпании».