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Открытие ФК Банк Открытие

Открытие ФК - Банк Открытие

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». 


25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить?
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка»
06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi
06.12.2017 «Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда
08.11.2017 «Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда
18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити»
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения
14.01.2016 «ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx
13.01.2016 Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat
15.10.2015 EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра
03.07.2015 Клиенты банка «ФК Открытие» получили доступ к сервису интернет-бухгалтерии «Моё дело»
30.06.2015 Банк «ФК Открытие» запускает мобильное приложение для бизнеса «Портал менеджера»
04.12.2014 «Ханты-Мансийский Банк Открытие» интегрировал интернет-банк с интернет-бухгалтерией «Моё дело»
03.09.2014 «Ханты-Мансийский банк» запустил сервис геолокации банкоматов
28.07.2014 «Ханты-Мансийский банк» запустил «Мобильный банкинг» для Android
02.06.2014 К системе «Юнистрим» подключился «Ханты-Мансийский банк»
16.05.2014 «Ханты-Мансийский банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» ПРО100
18.03.2014 При открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователи получают виртуальную карту MasterCard
30.01.2014 «Ханты-Мансийский банк» повысил безопасность операций в интернете
29.10.2013 «Астерос» создала новый ЦОД для «Номос-Банка»
13.08.2013 «Ханты-Мансийский банк» оснастил «Web-банкинг» технологией одноразовых паролей
19.07.2013 «Ханты-Мансийский банк» открыл свою страницу в соцсети «ВКонтакте»
27.05.2013 Новый виджет позволит легко найти ближайший офис или банкомат «Номос-Банка»
01.04.2013 Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы
12.03.2013 «Ханты-Мансийский банк» расширил возможности системы онлайн-платежей: денежные переводы через Migom, Contact и «Лидер»
05.02.2013 «Ханты-Мансийский банк» развивает услуги по переводу денежных средств с карты на карту
28.01.2013 «Ханты-Мансийский банк» присоединился к программе «Универсальная электронная карта»
13.12.2012 Пополнять Visa Qiwi Wallet теперь можно через банкоматы и интернет-банк «Номос-Банка»
05.10.2012 «Ханты-Мансийский банк» пополнил функционал «Web-банкинга» услугой «Платеж на свободные реквизиты»
01.10.2012 Клиенты «Номос-Банка» могут подключить интернет-банк дистанционно
31.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» предложил своим клиентам систему онлайн-платежей
16.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» расширил функциональность «WEB-банкинга»
03.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» и HandyBank запускают систему онлайн-платежей
21.06.2012 Пользователям «Номос-Линк» теперь доступны онлайн-переводы с карты на карту «Номос-Банка»
24.04.2012 Клиенты «Номос-Банка» теперь могут открывать вклады через интернет-банк
20.04.2012 На сайте Номос-Банка появился видеоспикер
22.03.2012 «Номос-Банк» передаёт шесть подразделений в УрФО «Ханты-Мансийскому банку»

Публикаций - 2713, упоминаний - 2978

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 163
IBM - International Business Machines Corp 8941 102
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 80
Intel Corporation 11262 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 78
Yandex - Яндекс 5015 77
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 72
Apple Inc 10683 70
Samsung Electronics 9333 69
Softline - Софтлайн 1870 51
Oracle Corporation 6035 50
Google LLC 10352 50
SAP SE 4595 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 40
Huawei 3222 40
6072 39
HP Inc. 5313 39
Элемент ГК - Elementec 1523 37
VK - Mail.ru Group 3057 36
Dell EMC 4736 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 34
Meta Platforms - Facebook 4267 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 32
Amazon Inc - Amazon.com 2650 31
Cisco Systems 4720 31
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 27
Программный продукт ГК 3960 26
Nvidia Corp 3118 25
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 23
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 23
Yahoo! 3603 21
Diasoft - Диасофт 534 21
HP - Hewlett-Packard 3567 21
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 20
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 19
Крок - Croc 1616 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 19
LG Electronics 3372 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 162
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 91
Альфа-Банк 1476 85
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 65
ПСБ - Промсвязьбанк 682 65
Точка 1820 49
Почта России ПАО 1853 46
Qiwi 878 46
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 41
ГПБ - Газпромбанк 842 37
РЖД - Российские железные дороги 1458 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 33
РСХБ - Россельхозбанк 228 32
МКБ - Московский кредитный банк 333 31
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 31
ВТБ - ВТБ24 658 30
Бинбанк 190 28
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 24
X5 Group 709 24
Газпром нефть 439 24
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 24
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 23
Совкомбанк ПАО 171 22
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 21
Citi - Citibank - Ситибанк 265 19
АльфаСтрахование СГ 241 19
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 18
Mary Kay - Мэри Кэй 88 18
Роснефть НК - нефтяная компания 434 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 17
Синара Банк - СКБ-банк 110 17
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 16
OTP Group - ОТП Банк 157 15
Открытие ФК - Росгосстрах 266 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 154
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 123
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 36
Президент Российской Федерации 3770 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 21
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 18
Федеральное казначейство России 1345 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 17
Правительство Москвы 1640 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
СБУ - Служба безопасности Украины 70 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 9
Администрация Президента РФ 904 8
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 7
Верховный суд Российской Федерации 709 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 5
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 24
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 17
АФТ - Ассоциация Финтех 251 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 2
Web development - Веб-разработка 0 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 2
Linux Foundation 167 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Canadian Booksellers Association (CBA) - Ассоциация книготорговых предприятий Канады 1 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
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BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Eclipse Foundation 25 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 324
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 252
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 225
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 100
Россия - СФО - Новосибирск 3269 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 83
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 82
Европа 12319 81
Япония 10069 79
Казахстан - Республика 4467 74
Россия - ПФО - Казань 2085 67
Земля - планета Солнечной системы 7427 66
Украина 6212 66
Германия - Федеративная Республика 8903 58
Азия - Азиатский регион 3803 46
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 45
Беларусь - Белоруссия 3525 45
Франция - Французская Республика 5665 45
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 42
Европа Восточная 2927 41
Африка - Африканский регион 2928 39
Австралия - Австралийский Союз 2791 37
Индия - Республика 4263 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 34
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Россия - Сибирь 1579 32
Канада 3319 31
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 29
Солнечная система - Solar system 2236 29
Италия - Итальянская Республика 3310 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 27
Бразилия - Федеративная Республика 1945 26
Нидерланды 2197 26
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 25
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 467
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 246
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 96
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 84
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 59
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 57
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 55
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 41
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 35
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 31
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 19
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 16
Образование в России 460 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
Ergonomics - Эргономика 840 13
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 13
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 12
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 12
Физика - Physics - область естествознания 889 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 11
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 9
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
Princeton University - Принстонский университет 139 3
Samsung Исследовательский центр 6 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 3
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
РЭШ - Российская электронная школа 19 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 48
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 28
CNews AWARDS - награда 347 12
CNews FORUM Кейсы 53 10
CNews Баттл 39 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 7
Intel Developer Forum - IDF 250 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 5
CNews APPWards 36 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
Worldskills - Ворлдскиллс 92 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
GeekBrains 49 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
Microsoft Imagine Cup 56 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
CSTB Telecom & Media 55 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
Black Hat - Конференция 77 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 13 1
VK All Cups 10 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
CCTV Spring Festival Gala 1 1
MacWorld Expo 35 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
Высокие технологии XXI века 76 1
Acronis Global Cyber Summit 1 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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