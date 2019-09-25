Открытие ФК Банк Открытие
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта».
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 39
|Залманов Андрей 29 25
|Русанов Сергей 46 23
|Путин Владимир 2542 20
|Меньшов Кирилл 75 18
|Емельченков Сергей 87 18
|Белоусов Максим 73 16
|Солонин Сергей 85 16
|Путятинский Сергей 59 15
|Натрусов Артем 142 15
|Демидов Сергей 57 14
|Чаркин Евгений 203 14
|Широких Алексей 71 14
|Урьяс Вадим 82 13
|Андрианов Павел 32 13
|Михалев Евгений 44 13
|Сычев Артем 52 12
|Шевченко Владимир 138 12
|Леушев Андрей 69 12
|Устюжанин Дмитрий 49 12
|Меднов Сергей 121 12
|Трояновский Владимир 42 12
|Козлов Михаил 167 11
|Сотин Денис 106 11
|Богачев Игорь 174 11
|Палей Лев 36 11
|Серова Елена 317 11
|Соколов Алексей 129 11
|Гришин Дмитрий 185 11
|Аитов Тимур 188 11
|Остапенко Григорий 27 11
|Горбатько Александр 95 11
|Контемиров Юрий 32 11
|Благирев Алексей 22 11
|Кравченко Константин 75 11
|Соколов Олег 51 10
|Валчев Стоян 48 10
|Бурилов Андрей 26 10
|Лагунов Андрей 14 10
|Ким Борис 72 10
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Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
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