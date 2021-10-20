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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Skype
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1465, упоминаний - 3727
Microsoft Skype упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 21
|Чимиричкина Мария 30 5
|Путин Владимир 1821 4
|Рудычева Наталья 81 3
|Левашов Александр 88 3
|Степанов Антон 56 3
|Шмид Александр 18 3
|Демидов Михаил 120 3
|Давлатзод Нусратулл 3 2
|Макаров Станислав 111 2
|Свириденко Андрей 77 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
|Яровая Ирина 63 2
|Рахмон Эмомали 3 2
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 9 2
|Марей Алексей 14 2
|Печенин Алексей 12 2
|Канаметова Залина 4 2
|Атоев Илхом 3 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Галушкин Олег 168 2
|Качмазов Георгий 6 2
|Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
|Мельников Александр 63 2
|Данилин Александр 12 2
|Готальский Михаил 91 2
|Skillman Peter - Скиллман Питер 6 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Шилак Ксения 28 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Дуров Павел 216 2
|Оганесян Ашот 58 2
|Лосев Сергей 43 2
|Халматов Максим 45 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757835, в очереди разбора - 661525.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757835, в очереди разбора - 661525.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru