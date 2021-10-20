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Microsoft Skype


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 1
04.10.2021 KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 39
23.09.2021 Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft 2
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 2
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 3
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 1
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 2
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower 1
18.05.2021 Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования 13
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1
02.04.2021 Yota начала продажу SIM-карт в отделениях «Почты России» 1
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 2
29.03.2021 «Актион финансы»: около 40% финансовых служб готовы не возвращаться в офис 1
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 4
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 4
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
09.02.2021 Статистика роста популярности видеочатов и сервисов видеосвязи за 2020 год 2
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 2
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
21.12.2020 Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom 3

Публикаций - 1465, упоминаний - 3727

Microsoft Skype упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 394
Samsung Electronics 5641 112
Google LLC 7135 67
VK - Mail.ru Group 2482 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 49
VideoMost - ВидеоМост 191 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 46
Apple Inc - Эппл Рус 7685 44
Cisco Systems 2037 31
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 27
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 26
Telegram Group 702 24
Yandex - Яндекс 4100 23
Spirit DSP - Спирит Корп 246 23
Facebook 3765 17
Huawei 2727 16
Lenovo Group 1636 16
Polycom - Поликом Раша 300 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 14
Nvidia Corp 2012 13
SAP SE 3208 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 11
IBM 3530 10
Reliance Communications - Rcom 39 9
Oracle Corporation 3333 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 9
Twitter 2204 8
Intel Corporation 4158 8
TrueConf - ТруКонф 252 8
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 7
Bang&Olufsen 81 7
GitHub 412 7
SEC Consult Services 929 7
Xiaomi 904 7
АйТи 749 6
Крок 1219 6
Ланит ГК 1155 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Альфа-Банк 1123 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
LinkedIn 520 3
Silver Lake Partners 51 3
eBay Inc 529 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Uber 257 2
Getty Images 16 2
ЕС-лизинг 13 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Uber Technologies 258 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Газпром ПАО 519 2
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
ConocoPhillips 10 1
Albertsons Companies 1 1
Белый Ветер 52 1
BV Capital - Eventure Capitale 9 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Europlay Capital Advisors 3 1
TripAdvisor 33 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Туполев ПАО 17 1
Якутскэнерго ПАО 1 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 5 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 4 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
SFT Group 2 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Правительство Москвы 649 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 263
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 189
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 130
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 119
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 87
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 71
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 64
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 40
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 36
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 33
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 33
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 23
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 23
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 22
Flash 472 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 19
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 17
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 17
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 17
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 16
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 13
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 12
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 11
Google Android 10750 337
Apple iOS 5741 178
Microsoft Windows 10 6622 134
WhatsApp Messenger 654 130
Microsoft Windows Phone OS 1472 95
Google Play - Google Store - Android Market 2515 65
Microsoft Office 365 769 53
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 53
Linux OS 4249 40
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 39
Microsoft Windows 8 1228 38
Symbian OS 767 37
VK - Mail.ru Одноклассники 856 37
Microsoft Exchange 680 35
Apple macOS 922 34
Microsoft Windows 7 1662 33
Nvidia GeForce GTX 2055 32
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 26
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 26
Rakuten Viber 429 25
Microsoft Teams 214 24
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 22
Microsoft Windows 851 22
Microsoft Outlook 641 21
Cisco Webex 107 21
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 20
Microsoft Lync 272 20
Microsoft Azure 1171 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 20
Samsung Galaxy Note 558 20
JavaScript - Язык программирования 627 18
Java - Язык программирования 1169 17
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 17
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 16
Apple macOS X 901 16
Nokia N - серия 239 16
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 15
Apple iPhone 3 383 14
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 13
Apple iPad 3263 13
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 21
Чимиричкина Мария 30 5
Путин Владимир 1821 4
Рудычева Наталья 81 3
Левашов Александр 88 3
Степанов Антон 56 3
Шмид Александр 18 3
Демидов Михаил 120 3
Давлатзод Нусратулл 3 2
Макаров Станислав 111 2
Свириденко Андрей 77 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Яровая Ирина 63 2
Рахмон Эмомали 3 2
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 9 2
Марей Алексей 14 2
Печенин Алексей 12 2
Канаметова Залина 4 2
Атоев Илхом 3 2
Дорохина Юлия 42 2
Гинятуллин Роман 61 2
Галушкин Олег 168 2
Качмазов Георгий 6 2
Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
Мельников Александр 63 2
Данилин Александр 12 2
Готальский Михаил 91 2
Skillman Peter - Скиллман Питер 6 2
Прозоровский Василий 40 2
Кабанов Владимир 174 2
Шилак Ксения 28 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Дуров Павел 216 2
Оганесян Ашот 58 2
Лосев Сергей 43 2
Халматов Максим 45 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
Ананьева Татьяна 8 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 519
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 191
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 73
Германия - Федеративная Республика 3618 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 53
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 50
Япония 2771 38
Франция - Французская Республика 2116 32
Европа 3736 30
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Украина 3353 28
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 16
Беларусь - Белоруссия 2084 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 12
Россия - СФО - Новосибирск 1959 11
Восточная Европа 1674 10
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Таджикистан - Республика 434 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Краснодар 1034 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
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Россия - Ростовская область 861 3
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Польша - Республика 824 3
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FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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