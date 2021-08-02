Microsoft «убивает» Skype. Закрыта его корпоративная версия

Microsoft остановила поддержку онлайн-версии своего корпоративного мессенджера Skype for Business. Вместо него она теперь продвигает Teams – свой новый бизнес-сервис для интернет-общения. На работе обычного Skype закрытие его корпоративной версии пока не скажется, однако еще в апреле 2021 г. Microsoft выпустила пользовательскую и полностью бесплатную версию Teams.

Microsoft избавляется от Skype

Корпорация Microsoft закрыла поддержку своего корпоративного мессенджера Skype for Business Online. Сервис прекратил свое существование 31 июля 2021 г., сообщается на сайте Microsoft.

Развитие Skype for Business Online было остановлено в угоду продвижения нового корпоративного мессенджера Teams, запущенного Microsoft осенью 2016 г. За шесть лет своего существования он претерпел ряд трансформаций, расширяющих его возможности, и даже стал частью Windows 11 – новейшей операционной системы, которую Microsoft подготовила на замену Windows 10. Skype, которым Microsoft владеет с 2011 г., ни разу не входил в базовый состав ОС корпорации.

Что такое «корпоративный» Skype

Сам по себе мессенджер Skype существует с августа 2003 г. Microsoft купила его в мае 2011 г. Skype долгое время был одним из наиболее востребованных средств онлайн-общения, предлагая возможность голосового и даже видеообщения, пока другие сервисы позволяли общаться лишь текстом.

Microsoft четыре года вынашивала планы по закрытию Skype for Business

На июнь 2021 г. мессенджер утратил былую популярность. По данным Statista, он не входит даже в топ-6 самых распространенных программ такого рода.

Skype for Business – это в некотором роде форк (ответвление) обычного Skype, ориентированное на корпоративных клиентов. Microsoft запустила его в марте 2015 г. По сути, Skype for Business – это перелицованный Lync, предыдущий бизнес-мессенджер корпорации, последнее обновление которого вышло в 2012 г.

У мессенджера есть своя серверная часть (Skype for Business Server), позволяющая компаниям разворачивать его внутри собственной локальной сети, без использования интернет-серверов. В последний раз она получала масштабное обновление в 2019 г., и ее поддержка будет прекращена в октябре 2025 г.

Таким образом, Microsoft сворачивает работу исключительно онлайновой версии Skype for Business. На сайте компании указано, что закрытие сервиса никак не скажется на работе обычного Skype.

Исход был предрешен

Microsoft, как сообщал CNews, задумалась об уничтожении Skype for Business четыре года назад, в конце сентября 2015 г. Другими словами, безоблачным будущее сервиса было лишь первые два с половиной года его существования.

Причина отказа от Skype for Business за прошедшее время не изменилась. Microsoft с самого начала планировала отказаться от него в пользу Teams, которому на момент первого заявления компании о планах по закрытию Skype for Business не было еще и года (Teams вышел в ноябре 2016 г.).

Конкурент победил

18-летний Skype, с учетом пользовательской и корпоративной своих модификаций, за все годы своего существования смог собрать лишь 300 млн ежемесячно активных пользователей (статистика Windows Report за апрель 2021 г.). В свою очередь Teams, полноценный запуск которого состоялся в мае 2017 г., за четыре года достиг 145 млн ежедневно активных пользователей. Для сравнения, в октябре 2020 г. их было 115 млн, то есть за полгода их число увеличилось на 26%.

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Teams не только уничтожил Skype for Business Online, он покушается еще и на классический пользовательский Skype. Весной 2021 г. силами Microsoft началось распространение полностью бесплатной версии Teams, доступной для личного использования.

Во freeware-версию Teams разработчики перенесли почти все функции платной модификации, не забыв даже про групповые звонки. Еще один тревожный «звоночек» для пользовательского Skype заключается в том, что для работы бесплатной версии Teams не потребуется заводить новую учетную запись – подойдет та, которая используется в Skype.

Интеграция Teams в Windows 11, о которой Microsoft объявила в конце июня 2021 г., тоже может негативно отразиться на пользовательской активности в Skype. Этот мессенджер всегда нужно устанавливать вручную, тогда как Teams будет доступен при первом же запуске новой операционной системы.

Точные сроки релиза Windows 11 пока не установлены. Microsoft планирует выпустить ее до конца 2021 г. Еще до анонса она была доступна в бета-версии для разработчиков, а в конце июля 2021 г. Microsoft открыла доступ к ее пользовательской превью-версии.

Что до нововведений, то в последний раз Microsoft по-крупному обновляла Skype в мае 2020 г., когда весь мир перешел на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Она встроила в мессенджер массу новых функций, но с тех пор подобных масштабных апдейтов он не получал.

Для Teams подобное по своим размерам обновление Microsoft создала в июле 2020 г. Также мессенджер регулярно получает небольшие апдейты.