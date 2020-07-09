Microsoft серьезно обновила своего «убийцу» Zoom. Что в нем нового?

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Крупное обновление Microsoft Teams

Microsoft представила масштабное обновление своей корпоративной коммуникационной платформы Teams. Значительно увеличено максимальное число участников видеочатов и зрителей трансляций мероприятий.

Кроме того, добавлены живые реакции, видеофильтры, а также возможность делиться контентом с участниками встреч и новый «Совместный режим» (Together mode), который позволит организовать сеанс видеосвязи в виртуальном помещении.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном блоге компании, последние изменения призваны сделать виртуальное общение более естественным и человечным, что особенно актуально на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Новая функциональность станет доступной пользователям до конца 2020 г.

Больше участников

С выходом обновления максимальное число участников онлайн-встреч в Microsoft Teams, которые могут не только слушать, но и говорить, увеличится в четыре раза – с 250 до 1 тыс. человек.

В режиме просмотра к видеоконференции отныне смогут присоединиться 20 тыс. зрителей. Ранее конференции Teams были ограничены 10 тыс. присутствующих.

Совместный режим

Функция Together Mode позволит собрать пользователей в одном виртуальном помещении. С помощью искусственного интеллекта Teams обрабатывает потоки с веб-камер участников таким образом, чтобы избавить от лишних деталей, а затем помещает их все на единый фон. Полученная картинка выводится на экран всех участников сеанса связи.

Microsoft Teams соберет участников сеанса видеосвязи в виртуальной аудитории

Подобный режим, как отмечают в Microsoft, подойдет для встреч, в ходе которых ведется бурная дискуссия – мозговые штурмы, круглые столы и прочее. Такой формат отображения собеседников помогает лучше воспринимать их мимику и жесты, а также позволяет проще и быстрее выделять говорящего участника встречи.

В настоящий момент Together Mode находится в режиме бета-тестирования. Microsoft обещает предоставить доступ к нему всем пользователям Teams в августе 2020 г. На первых порах из виртуальных помещений будет доступна только учебная аудитория.

Режим Dynamic View, видеофильтры и «стенограммы»

Кроме Together Mode, в Teams появится набор улучшений под обобщенным названием «Динамическй вид» (Dynamic View), которые помогут отрегулировать то, каким образом отображается разделяемый с участниками встречи контент. Если это, к примеру, презентации Power Point, искусственный интеллект попытается расположить слайды и лица собеседников на экране максимально удобно для пользователя. В случае необходимости в процесс сможет вмешаться сам и пользователь.

Кроме того, «Динамический вид» позволит вывести до 49 человек одновременно на один экран. Наконец, организаторы встреч смогут разбивать участников собрания в Teams для одновременных обсуждений на несколько небольших групп.

Перед тем как присоединиться к сеансу видеосвязи, пользователь сможет выбрать и настроить видеофильтры. В частности, будут доступны плавная регулировка уровня освещенности и смягчение фокуса камеры (размытие фона).

Microsoft Teams сможет вести стенограмму встречи

Кроме того, Microsoft Teams «научится» в реальном времени вести «стенограммы» встреч, а точнее – записывать расшифровку сказанного в виде текста. Такая расшифровка будет автоматически сохранена в файл по завершении встречи. На сегодняшний день программа уже умеет автоматически создавать субтитры и даже обеспечивать их синхронный перевод.

«Живая реакция» и текстовый чат

Новая функция «Живая реакция» (Live Reaction) позволит любому участнику встречи продемонстрировать свое отношение к происходящему при помощи анимированных эмоджи, которые незамедлительно отобразятся на экране у всех собеседников.

Модуль Reflect поможет в проведении опросов и оценке настроений в коллективе

Помимо этого, после обновления Teams пользователю будет необязательно перебивать спикера, чтобы сделать небольшую ремарку. Достаточно будет просто написать в текстовый чат, после чего участники конференции увидят соответствующее всплывающее сообщение у себя на экранах. Самим им для этого чат открывать не придется.

Еще один новый инструмент Microsoft Teams – расширение Reflect – поможет в проведении опросов и оценке настроений в коллективе. Администраторы смогут установить расширение Reflect из Github, а затем сделать его доступным для сотрудников своей организации в меню расширений сообщений.

Соперничество с Zoom и Slack

До появления Microsoft Teams в 2017 г. лидером на рынке коммуникационных платформ для бизнеса был Slack. В июле 2019 г. Microsoft опубликовала сведения об активности пользователей платформы Teams. Согласно тем данным, ежедневное количество пользователей мессенджера Microsoft превысило 13 млн, в то время как Slack мог похвастаться лишь 10 млн.

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 вынудила руководство многих компаний перевести своих сотрудников на удаленную работу, что привело к росту спроса на корпоративные мессенджеры. Одним из сервисов, которые испытали наибольший приток новых клиентов в новых условиях, стал Zoom. По данным Washington Post, число пользователей сервиса выросло с 10 млн в сутки в декабре 2019 г. до 200 млн ежедневно в марте 2020 г. Microsoft Teams также испытал небывалый рост. В середине марта 2020 г. сервисом пользовались 44 млн человек каждый день, а к концу апреля 2020 г. их численность перевалила за 75 млн.



В последнее время Microsoft наполняет Teams функциями, которые могут быть полезны вне работы. В марте 2020 г. CNews писал, что мессенджер позволит объединяться членам семьи и друзьям в групповых чатах, совершать видеозвонки, вместе составлять списки дел и ставить задачи отдельным людям, координировать расписание, делиться фото и видео – все в едином центре. В Teams также обещали добавить инструменты для хранения важной информации – например, паролей к Wi-Fi и данных аккаунтов.



Microsoft, напомним, развивает два собственных мессенджера – корпоративный Teams и пользовательский Skype, которым владеет с мая 2011 г. Она купила его за $8,5 млрд, а сам мессенджер существует с 2003 г.