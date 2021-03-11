«Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype

«Ростех» лишил своих сотрудников возможности пользоваться иностранными мессенджерами. Запрет распространяется только на деловое общение – рабочие моменты теперь нельзя обсуждать в WhatsApp, Skype и Zoom, но их использование на личных гаджетах работников не регулируется.

WhatsApp в «черном» списке

Госкорпорация «Ростех» ввела ограничения на использование своими сотрудниками иностранных мессенджеров. Под запрет, по данным РБК, попали WhatsApp, Skype и Zoom. На запрос CNews о полном списке запрещенных сервисов и о возможности пользоваться, к примеру, Telegram, созданным основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, но зарегистрированным в Великобритании, представители «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли. Также оставалась неизвестной судьба и мессенджера ICQ – он был создан израильской компанией Mirabilis еще в конце XX века, хотя в настоящее время он принадлежит российскому холдингу Mail.ru Group.

В Ростехе подтвердили CNews, что ограничения на использование иностранных мессенджеров в госкорпорации действительно были введены. Ее представители уточнили, что программы теперь нельзя устанавливать и использовать на корпоративных ноутбуках и компьютерах, но на личные гаджеты, с их слов, запрет не распространяется.

Иначе говоря, сотрудники «Ростеха» по-прежнему могут пользоваться WhatsApp и другими программами из «черного» списка, но только если они будут установлены на их личных смартфонах и планшетах. Ноутбуки, не являющиеся собственностью «Ростеха», под ограничения тоже не попадают.

Что послужило причиной

Основной причиной введения запрета на использование перечисленных приложений стало, как стало известно CNews, несоответствие требованиям «Ростеха» к информационной безопасности. В чем именно заключается эти несоответствия, остается неизвестным, а сотрудники госкорпорации объяснили это так: «Ростех – крупнейшая промышленная компания, которая работает в оборонной сфере и развивает высокотехнологичные гражданские направления – в авиации, двигателестроении, электронике, медицине, фарме, других областях. Это диктует очень серьезные требования к обеспечению информационной безопасности».

Общаться в WhatsApp на личных гаджетах сотрудники «Ростеха» по-прежнему вправе

Редакция CNews выяснила, что факт присутствия в списке мессенджера WhatsApp никак не связан с его новой политикой конфиденциальности – она вступит в силу в мае 2021 г. и откроет компании Facebook (владеет WhatsApp с февраля 2014 г.) доступ к гигантскому массиву персональных данных пользователей этого сервиса. Отказ от принятия новой политики приведет к блокировке функции отправки текстовых сообщений через мессенджер, а также музыки, фотографий и видео.

«С новой политикой WhatsApp это никак не связано – корпоративные ограничения были введены значительно раньше. То есть риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать», – рассказали CNews в «Ростехе».

Принудительное импортозамещение

Взамен запрещенным иностранным сервисам госкорпорация предложила своим сотрудникам перейти к использованию их отечественных аналогов, в том числе и тех, что были разработаны непосредственно в самом «Ростехе». Список разрешенных к использованию сервисов предоставлен не был, но представители «Ростеха» рассказали CNews, что в период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, для проведения видеоконференций компания использовала платформу IVA.

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По информации РБК, в данном случае речь может идти про сервис защищенной видеоконференц-связи IVA AVES S. Он представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК) для организации онлайн-совещаний, а создали его сотрудники НИИ «Масштаб» - он входит в холдинг «Росэлектроника», а тот в свою очередь является частью «Ростеха».

«Сегодня “Ростех” и в целом отечественная ИТ-индустрия предлагают корпоративным заказчикам большой набор безопасных программных продуктов, которые позволяют легко, без ущерба для бизнес-процессов обходиться без распространенных зарубежных аналогов», – сообщили CNews представители госкорпорации.

Следует отметить, что «Ростех» как минимум с августа 2020 г. работает над собственным аналогом американского видеосервиса Zoom. Тогда же стало известно о планах российских властей выделить более 46 млрд руб. на создание отечественных конкурентов Zoom и корпоративного мессенджера Microsoft Teams из США. Часть этих средств также пойдет на создание новой российской ОС.