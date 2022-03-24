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Индексная книга CNews*
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Smart технологии Смартизация Интеллектуальные технологии, системы



24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем
15.09.2021 ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City
13.08.2021 Huawei и Combox объявили о запуске решений для интеллектуальной видеоаналитики на краевых ускорителях Huawei Atlas 500
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ
09.08.2021 «Ситиматикс» выпустила решения для интеллектуальной видеоаналитики на транспорте
28.07.2021 «Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами
25.05.2021 Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services
24.05.2021 Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем
20.05.2021 Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей
17.12.2020 Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур»
16.11.2020 Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото
08.10.2020 «Яндекс.Маркет» рассказал, какую умную технику предпочитают россияне
25.09.2020 Huawei анонсирует систему Intelligent Twins и совместно с партнерами работает над «Искусственным интеллектом для любых сценариев»
04.09.2020 НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных
22.05.2020 «Ростелеком» купит российского производителя интеллектуальных транспортных систем
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта
19.05.2020 Huawei, Intel и SAP вместе работают над разработкой решений в области интеллектуальных вычислений
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей
02.03.2020 Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ
19.02.2020 «Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля

Публикаций - 3184, упоминаний - 3555

Smart технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 346
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 243
IBM - International Business Machines Corp 8941 241
Google LLC 10352 230
Huawei 3222 219
Apple Inc 10683 219
Samsung Electronics 9333 214
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 168
Yandex - Яндекс 5015 161
SAP SE 4595 153
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 141
Intel Corporation 11262 136
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 135
Элемент ГК - Elementec 1523 135
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 125
Oracle Corporation 6035 117
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 99
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 97
Meta Platforms - Facebook 4267 95
Cisco Systems 4720 92
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 90
Программный продукт ГК 3960 90
6072 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 86
LG Electronics 3372 84
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 79
HP Inc. 5313 79
VK - Mail.ru Group 3057 78
Dell EMC 4736 76
Amazon Inc - Amazon.com 2650 75
Крок - Croc 1616 74
Сбер - Цифровая Платформа 526 73
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 67
Sony 6145 67
VMware 2025 65
Нейронные сети ООО 427 64
Сбер - Dialog - Диалог 864 62
Цифра ГК 948 61
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 58
Siemens AG - Siemens Group 2311 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 175
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 165
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 117
Точка 1820 89
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 89
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 75
РЖД - Российские железные дороги 1458 74
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 57
РВК - Российская венчурная компания 530 57
Открытие ФК 2713 50
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 48
Почта России ПАО 1853 46
Россети Ленэнерго 786 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 40
Лента - Сеть розничной торговли 912 36
Газпром нефть 439 36
Альфа-Банк 1476 32
Газпром ПАО 1008 31
ГПБ - Газпромбанк 842 28
X5 Group 709 27
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 25
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 22
X5 Group - Перекрёсток 340 22
Uber 287 21
Роснефть НК 434 21
Связной ГК 1190 20
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 20
Северсталь ПАО - Severstal 308 19
Самолёт ГК 216 19
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 19
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 18
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 18
BMW Group 392 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 603
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 265
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 243
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 205
Президент Российской Федерации 3770 150
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 119
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 110
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 100
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 96
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 82
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 74
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 70
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 70
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 69
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 60
Правительство Москвы 1640 59
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 57
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 54
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 47
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 41
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 40
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 38
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 38
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 37
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 36
Федеральное казначейство России 1345 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 35
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 33
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 32
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 29
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 25
Администрация Президента РФ 904 24
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 22
Счётная палата РФ 628 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 71
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 27
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 22
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 17
АФТ - Ассоциация Финтех 251 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 13
Единая Россия - Политическая партия 246 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 9
РСП - Российский союз правообладателей 9 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 6
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 5
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 5
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 5
Creative Commons - некоммерческая организация 37 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 4
OIN - Open Invention Network 22 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 4
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 13 4
Web development - Веб-разработка 0 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
Талант и успех - Общественный фонд 13 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1586
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 1220
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1206
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 856
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 844
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 789
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 561
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 525
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 496
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 483
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 464
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 459
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 444
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 412
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 401
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 394
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 366
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 361
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 359
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 345
Big Data - Большие данные 3520 326
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 323
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 316
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 297
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 295
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 294
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 286
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 8030 283
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 266
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 265
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 263
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 261
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 253
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 249
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 247
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 246
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 239
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 238
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 234
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 229
Google Android 11959 311
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 288
ЭОС Дело СЭД 4365 203
LG 75SM99 2832 180
Microsoft Windows 10 11713 179
Linux OS 7669 156
Apple iOS 6422 152
Apple iPhone 6 2649 136
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 133
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 119
Microsoft Windows 2000 2856 109
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 108
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 102
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 83
Apple iPad 3663 80
Microsoft Azure 1276 74
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 72
Google Play - Google Store - Android Market 2732 66
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 61
Microsoft Office 3247 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 56
Microsoft Windows 2104 51
Apple - App Store 2437 50
Oracle Java - язык программирования 2554 48
Google YouTube - Видеохостинг 2277 48
Depositphotos - фотобанк 385 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 44
Microsoft Skype 1940 44
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 41
Microsoft Office 365 834 41
Intel x86 - архитектура процессора 1391 37
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 36
Intel Core - Семейство процессоров 1519 36
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 33
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 33
Apple macOS 1457 33
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 33
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 31
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 29
Исанин Антон 9365 418
Путин Владимир 2542 111
Медведев Дмитрий 1604 61
Шушкин Дмитрий 93 36
Jobs Steve - Джобс Стив 996 26
Никифоров Николай 1161 23
Страх Александр 41 22
Дырмовский Дмитрий 81 20
Касперская Наталья 248 19
Вексельберг Виктор 143 18
Мишустин Михаил 376 16
Шадаев Максут 460 16
Соколов Дмитрий 57 15
Васильев Евгений 110 15
Богачев Игорь 174 14
Чаркин Евгений 203 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 14
Ермолаев Артем 348 14
Гурко Александр 136 13
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 13
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 13
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 13
Ускова Ольга 154 12
Бусаргин Андрей 24 12
Бойко Елена 174 11
Серова Елена 317 11
Пасеков Владимир 24 11
Касперский Евгений 290 11
Любимов Алексей 22 11
Бобровников Борис 99 11
Греф Герман 345 11
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 10
Векилов Тимур 28 10
Филатов Андрей 105 10
Кириченко Игорь 44 10
Волож Аркадий 212 10
Собянин Сергей 222 9
Щеголев Игорь 685 9
Лагода Георгий 59 9
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 2320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 761
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 380
Европа 12319 325
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 286
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Япония 10069 193
Германия - Федеративная Республика 8903 189
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 153
Южная Корея - Республика 4394 124
Земля - планета Солнечной системы 7427 114
Франция - Французская Республика 5665 112
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 108
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Казахстан - Республика 4467 75
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Украина 6212 72
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Бразилия - Федеративная Республика 1945 54
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1020
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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