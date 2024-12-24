Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

SberDevices представила умную систему защиты от протечек

В линейке умного дома Sber появился новый продукт – система защиты от протечек, которая поможет избежать потопа в квартире. За разработку отвечает компания SberDevices в партнерстве с производителем Gidrolock.

По данным «СберСтрахования», на заливы приходится 65% от всех страховых случаев с жильём, произошедших в 2024 г. Средняя сумма выплат по таким инцидентам составила 64 тыс. руб. Самыми распространёнными причинами заливов стали: заливы по вине соседей (60%), авария инженерных систем (24%) и протекание кровли (15%). Теперь в умном доме Sber появилось решение, которое поможет минимизировать ущерб от потопа и избежать лишних трат.

Система защиты от протечек Sber состоит из кранов с электроприводом, врезаемых в трубы холодной и горячей воды, блока управления, который помещается в сантехнический шкаф, и датчиков, которые ставятся в мокрые зоны: возле ванны, стиральной машины, под раковиной или посудомоечной машиной. При попадании воды на датчик он отправляет сигнал в блок управления, который оперативно перекрывает краны. При этом пользователю придет push-уведомление в мобильное приложение «Салют» или SMS о том, что в квартире произошла протечка.

Интеграция с российской платформой умного дома Sber позволяет управлять системой дистанционно с помощью мобильного приложения «Салют» или голосом с помощью умных устройств Sber с виртуальным ассистентом. Например, при отъезде из квартиры можно удаленно в приложении активировать сценарий «Я уехал в отпуск», и подача воды автоматически перекроется. По возвращению домой можно также заранее включить подачу воды. В случае отсутствия интернета система будет работать автономно и в любом случае перекроет воду при обнаружении протечки.

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса
Бизнес

Продукт предназначен для конечных пользователей, которые смогут либо установить систему с помощью специалистов в своей квартире, либо получить ее в готовом виде от девелоперов в новостройках.

Рекомендованная стоимость системы для труб 1/2 дюйма – 29990 руб., для труб 3/4 дюйма – 30990 руб. Гарантия на систему составляет 10 лет. При покупке системы можно получить скидку 40% на страхование квартиры или дома от «СберСтрахования».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

США начинает расследование: Везде китайские чипы, от телекоммуникационного «железа» до стиральных машин

Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана

Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще