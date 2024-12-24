Gidrolock Гидролок
|24.12.2024
|SberDevices представила умную систему защиты от протечек 1
|10.03.2022
|Ujin и Gidrolock объявили о партнерстве 1
Gidrolock и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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