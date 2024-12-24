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Gidrolock Гидролок



24.12.2024 SberDevices представила умную систему защиты от протечек 1
10.03.2022 Ujin и Gidrolock объявили о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Gidrolock и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 43 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 91 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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