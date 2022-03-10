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Ujin и Gidrolock объявили о партнерстве

«Юникорн», резидент «Сколково», разработчик платформы для умных зданий Ujin, и «Гидроресурс», производитель системы защиты от протечки Gidrolock, заключили договор о партнерстве, согласно которому они будут развивать совместные проекты по цифровизации жилых комплексов.

Проведена интеграция приводов Gidrolock с платформой Ujin. Она дает возможность пользователям управлять оборудованием Gidrolock через мобильное приложение для умного дома Ujin.

Строительные и управляющие компании при установке системы Gidrolock получат возможность подключать здания к платформе Ujin и на ее базе создавать смарт-инфраструктуру, а также внедрять цифровые сервисы для собственников недвижимости.

Например, оперативно отправлять новости и объявления жильцам, вести онлайн-чаты по любым вопросам, подключить сервис заявок в УК, рассылку квитанций онлайн и сбор платежей, АСКУЭ. Помимо базовых сервисов, клиенты-застройщики смогут подключить систему умного доступа, камеры видеонаблюдения на придомовой территории и в подъездах, собственный маркет и многое другое.

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