Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

«Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

«Вымпелком» увеличил до контрольной долю в разработчике решений для распознания голоса Voca-Tech. Эта компания разработала аудиобейдж для контроля общения сотрудников и клиентов. Данный продукт уже продается «Вымпелкомом» для своих корпоративных клиентов.

«Вымпелком» увеличил до 64% долю в Voca-Tech

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о покупке 44% доли в разработчике решений в области речевой аналитики и мониторинга взаимодействия персонала с клиентами Voca-tech (ООО «Вока-Тек»).

С 2023 г. у подконтрольного «Вымпелкому» венчурного фонда «Хайв» уже было 20% в данном компании. Соответственно, теперь в совокупности структуры «Вымпелкома» владеют в Voca-Tech 64% долей.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Вока-тек» была создана в 2018 г. Изначально 75% долей в компании владел Андрей Гришин, 25% - гендиректору и соснователю компании Бэлле Муталлаповой.

bilain700.jpg

Фото: © g0d4ather / Фотобанк Фотодженика
«Вымпелком» увеличил до контрольной долю в разработчике решений для распознания голоса Voca-Tech

В 2023 г. единоличным владельцем компании стала казахстанская Dybys Tech (ТОО «Дыбы Так»). Именно в ней подконтрольный «Вымпелкому» фонд «Хайм» покупал долю.

Чем известна Voca-Tech

Voca-Tech разработала интонационное решение на базе аудиобейджа - носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, а также ПО, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с «гибкой системой» представления и визуализации данных. Аудиобейджи Voca-tech позволяют отслеживать сотник параметров взаимодействия с клиентом, формировать аналитику и обучающие рекомендации для сотрудников.

Продукты компании применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов «Вымпелкома» из корпоративного и государственного сектора. Сотрудничество между сторонами началось в 2021 г. Продукты Voca-Tech интегрированы с системой ASR (Automatic Sppech Recognition) «Вымпелкома», корпоративная команда оператора также осуществляет дистрибуцию продуктов Voca-Tech.

Благодаря сделке в Voca-Tech, «Вымпелком» рассчитывает: укрепить позиции на рынке речевой аналитики; усилить присутствие Voca-Tech в существующих отраслях и выйти в новые вертикали, такие как HoReCa, госсектор, промышленности и логистики; масштабировать совместные продукты и предлагать их клиентам как в составе телеком-решений, так и в виде независимых сервисов; интегрировать возможности голосовой аналитики с системами видеонаблюдения и видеоаналитики «Вымпелкома»; развивать инструменты искусственного интеллекта на стыке клиентского опыта, контроля качества и безопасности.

Мнение эксперта

По мнению старшего менеджера практики разработки ПО Axernix Арсения Кондратьева, технологии автоматического анализа речи уже давно используются в колл-центрах для повышения уровня сервиса: это включает в себя анализ эмоций, соблюдение скриптов общения, анализ решения конфликтов и многое другое. «Приводя такую технологию в оффлайн обслуживание, компании в клиентском секторе могут получить инструмент, благодаря которому оптимизировать количество супервайзеров за счет автоматизации функции контроля и мониторинга, выявлять и исправлять отклонения в общении, тестировать и находить новые удачные сценарии, - говорит Кондратьев. - По результату бизнес может получить как оптимизацию издержек, так и повышение продаж».

Кому ранее принадлежал Voca-Tech

В марте 2025 г. состав владельцев компании поменялся: 50% получила Татьяна Никишова, 20% -«Хайв», 25% вернулись к Бэлле Мутталаловой, 5% перешли к Альберту Идиятуллину.

После сделки с «Вымпелкомом» доля Никишовой сократилась до 22,5%, Муталлаповой - до 11,25%, Идуиятуллина - до 2,25%. В 2024 г. выручка ООО «Вока-тек» составила 382 млн руб., чистая прибыль - 157,5 млн руб.

В ООО «Хайв» «Вымпелком» владеет 79,5%, 20% - УК (управляющая компания) «ТМС Групп, входящая в состав «Тагра-Холдинг». Конечным владелцьем «Таграс-Холдинга» является бывший глава «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.

В пресс-службе «Вымпелкома» отказались комментировать CNews суммы сделки по покупке Voca-Tech. В 2023 г. газета «Коммерсант» оценивала приобретенную «Вымпелкомом» 20% долю в Voca-Tech в 74,6 - 124,4 млн руб., то есть вся компания на тот момент оценивалась в 373-622 млн руб.

Инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта в России

Согласно дорожной карте по развитию технологий искусственного интеллекта, подготовленной Сбербанком и утвержденной в 2022 г. Правительственной комиссией по цифровому развитию, общие инвестиции в данную сферу до 2030 г. составят 145,85 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 33,3 млрд руб., внебюджетные источники - 112,6 млрд руб. (в том числе Сбербанк вложит 99,73 млрд руб., РФПИ - 5,6 млрд руб.).

Одно из поднаправлений дорожной карты - «Обработка естественного языка, распознавание и синтез речи». По плану в развитие данного направления Сбербанк вложит 5 млрд руб. до 2030 г. Ожидается, что по результатам выполнения мероприятий, в России появится 81 стартап с общей выручкой 7,7 млрд руб., которые создадут 54 результата интеллектуальной деятельности.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос

«Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными

ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России»

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Новый глава Intel за спиной Трампа вложился в сотни китайских компаний. Многие из них поставщики армии Китая

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153