«Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

«Вымпелком» увеличил до контрольной долю в разработчике решений для распознания голоса Voca-Tech. Эта компания разработала аудиобейдж для контроля общения сотрудников и клиентов. Данный продукт уже продается «Вымпелкомом» для своих корпоративных клиентов.

«Вымпелком» увеличил до 64% долю в Voca-Tech

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о покупке 44% доли в разработчике решений в области речевой аналитики и мониторинга взаимодействия персонала с клиентами Voca-tech (ООО «Вока-Тек»).

С 2023 г. у подконтрольного «Вымпелкому» венчурного фонда «Хайв» уже было 20% в данном компании. Соответственно, теперь в совокупности структуры «Вымпелкома» владеют в Voca-Tech 64% долей.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Вока-тек» была создана в 2018 г. Изначально 75% долей в компании владел Андрей Гришин, 25% - гендиректору и соснователю компании Бэлле Муталлаповой.

В 2023 г. единоличным владельцем компании стала казахстанская Dybys Tech (ТОО «Дыбы Так»). Именно в ней подконтрольный «Вымпелкому» фонд «Хайм» покупал долю.

Чем известна Voca-Tech

Voca-Tech разработала интонационное решение на базе аудиобейджа - носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, а также ПО, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с «гибкой системой» представления и визуализации данных. Аудиобейджи Voca-tech позволяют отслеживать сотник параметров взаимодействия с клиентом, формировать аналитику и обучающие рекомендации для сотрудников.

Продукты компании применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов «Вымпелкома» из корпоративного и государственного сектора. Сотрудничество между сторонами началось в 2021 г. Продукты Voca-Tech интегрированы с системой ASR (Automatic Sppech Recognition) «Вымпелкома», корпоративная команда оператора также осуществляет дистрибуцию продуктов Voca-Tech.

Благодаря сделке в Voca-Tech, «Вымпелком» рассчитывает: укрепить позиции на рынке речевой аналитики; усилить присутствие Voca-Tech в существующих отраслях и выйти в новые вертикали, такие как HoReCa, госсектор, промышленности и логистики; масштабировать совместные продукты и предлагать их клиентам как в составе телеком-решений, так и в виде независимых сервисов; интегрировать возможности голосовой аналитики с системами видеонаблюдения и видеоаналитики «Вымпелкома»; развивать инструменты искусственного интеллекта на стыке клиентского опыта, контроля качества и безопасности.

Мнение эксперта

По мнению старшего менеджера практики разработки ПО Axernix Арсения Кондратьева, технологии автоматического анализа речи уже давно используются в колл-центрах для повышения уровня сервиса: это включает в себя анализ эмоций, соблюдение скриптов общения, анализ решения конфликтов и многое другое. «Приводя такую технологию в оффлайн обслуживание, компании в клиентском секторе могут получить инструмент, благодаря которому оптимизировать количество супервайзеров за счет автоматизации функции контроля и мониторинга, выявлять и исправлять отклонения в общении, тестировать и находить новые удачные сценарии, - говорит Кондратьев. - По результату бизнес может получить как оптимизацию издержек, так и повышение продаж».

Кому ранее принадлежал Voca-Tech

В марте 2025 г. состав владельцев компании поменялся: 50% получила Татьяна Никишова, 20% -«Хайв», 25% вернулись к Бэлле Мутталаловой, 5% перешли к Альберту Идиятуллину.

После сделки с «Вымпелкомом» доля Никишовой сократилась до 22,5%, Муталлаповой - до 11,25%, Идуиятуллина - до 2,25%. В 2024 г. выручка ООО «Вока-тек» составила 382 млн руб., чистая прибыль - 157,5 млн руб.

В ООО «Хайв» «Вымпелком» владеет 79,5%, 20% - УК (управляющая компания) «ТМС Групп, входящая в состав «Тагра-Холдинг». Конечным владелцьем «Таграс-Холдинга» является бывший глава «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.

В пресс-службе «Вымпелкома» отказались комментировать CNews суммы сделки по покупке Voca-Tech. В 2023 г. газета «Коммерсант» оценивала приобретенную «Вымпелкомом» 20% долю в Voca-Tech в 74,6 - 124,4 млн руб., то есть вся компания на тот момент оценивалась в 373-622 млн руб.

Инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта в России

Согласно дорожной карте по развитию технологий искусственного интеллекта, подготовленной Сбербанком и утвержденной в 2022 г. Правительственной комиссией по цифровому развитию, общие инвестиции в данную сферу до 2030 г. составят 145,85 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 33,3 млрд руб., внебюджетные источники - 112,6 млрд руб. (в том числе Сбербанк вложит 99,73 млрд руб., РФПИ - 5,6 млрд руб.).

Одно из поднаправлений дорожной карты - «Обработка естественного языка, распознавание и синтез речи». По плану в развитие данного направления Сбербанк вложит 5 млрд руб. до 2030 г. Ожидается, что по результатам выполнения мероприятий, в России появится 81 стартап с общей выручкой 7,7 млрд руб., которые создадут 54 результата интеллектуальной деятельности.