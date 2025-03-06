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Идиятуллин Альберт
|06.03.2025
|«Билайн» Big Data & AI повысил точность распознавания речи в аудиозаписях до 85% 1
|04.07.2019
|«Техносерв Cloud» обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры CRM Sensor 1
Идиятуллин Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
|CRMSensor - СиРеЭм Сенсор 2 1
|Broadcom - VMware 2381 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
|Романов Константин 34 1
|Блинов Михаил 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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