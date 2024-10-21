VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»

VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Акустическая система колонки оснащена технологией пространственного звучания. Благодаря этому колонка звучит и объемно.

Дизайн «VK Капсулы Про» разработан совместно с международной дизайн-студией Карима Рашида. Круглый сенсорный экран делает использование умной колонки «VK Капсулы Про» удобнее. В плеере на экране можно переключать треки и управлять плейлистом, а также видеть обложки музыкальных альбомов и аудиокниг. Кроме этого, на нем отображаются часы, погода, функции «Маруси» и данные умного дома. Новую колонку можно кастомизировать с помощью дизайнерских циферблатов, для каждого цвета создана своя уникальная коллекция.

На базе «VK Капсулы Про» можно построить систему управления умным домом. Благодаря встроенному Zigbee-хабу, поддержке протоколов Wi-Fi и Bluetooth можно подключать умные устройства более чем 70 брендов и управлять ими голосом.

Колонка также оснащена умными датчиками движения, освещенности, температуры и влажности. Они сразу готовы к работе: достаточно создать персональные сценарии или выбрать готовые из шаблонов раздела «Умный дом» в приложении «Маруси». Датчик движения позволит автоматизировать включение и выключение света и подсветки. А также отправит сообщение владельцу, если зафиксирует в доме движение в его отсутствие. Датчики климата помогут в любой момент узнать температуру и влажность в помещении. Можно настроить их работу таким образом, чтобы «Маруся» включала кондиционер, увлажнитель, вентилятор или другую климатическую технику при заданной температуре и влажности. А с помощью датчика освещенности можно сделать так, чтобы яркость умных ламп автоматически подстраивалась под уровень освещенности помещения.

Пользователям умной колонки «VK Капсула Про» доступны все функции «Маруси». Она включит любимую музыку, расскажет сказку, запустит викторину или же позанимается с детьми, также она умеет озвучивать и отправлять сообщения «ВКонтакте» и читать вслух ленту новостей.

«VK Капсула Про» доступна в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Розничная цена составит 24 990 руб. На этапе предзаказа колонку можно будет купить со скидкой за 19 990 руб.