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VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»

VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Акустическая система колонки оснащена технологией пространственного звучания. Благодаря этому колонка звучит и объемно.

Дизайн «VK Капсулы Про» разработан совместно с международной дизайн-студией Карима Рашида. Круглый сенсорный экран делает использование умной колонки «VK Капсулы Про» удобнее. В плеере на экране можно переключать треки и управлять плейлистом, а также видеть обложки музыкальных альбомов и аудиокниг. Кроме этого, на нем отображаются часы, погода, функции «Маруси» и данные умного дома. Новую колонку можно кастомизировать с помощью дизайнерских циферблатов, для каждого цвета создана своя уникальная коллекция.

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VK
VK Капсула Про

На базе «VK Капсулы Про» можно построить систему управления умным домом. Благодаря встроенному Zigbee-хабу, поддержке протоколов Wi-Fi и Bluetooth можно подключать умные устройства более чем 70 брендов и управлять ими голосом.

Колонка также оснащена умными датчиками движения, освещенности, температуры и влажности. Они сразу готовы к работе: достаточно создать персональные сценарии или выбрать готовые из шаблонов раздела «Умный дом» в приложении «Маруси». Датчик движения позволит автоматизировать включение и выключение света и подсветки. А также отправит сообщение владельцу, если зафиксирует в доме движение в его отсутствие. Датчики климата помогут в любой момент узнать температуру и влажность в помещении. Можно настроить их работу таким образом, чтобы «Маруся» включала кондиционер, увлажнитель, вентилятор или другую климатическую технику при заданной температуре и влажности. А с помощью датчика освещенности можно сделать так, чтобы яркость умных ламп автоматически подстраивалась под уровень освещенности помещения.

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Пользователям умной колонки «VK Капсула Про» доступны все функции «Маруси». Она включит любимую музыку, расскажет сказку, запустит викторину или же позанимается с детьми, также она умеет озвучивать и отправлять сообщения «ВКонтакте» и читать вслух ленту новостей.

«VK Капсула Про» доступна в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Розничная цена составит 24 990 руб. На этапе предзаказа колонку можно будет купить со скидкой за 19 990 руб.

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