Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Техника
|

Умные устройства требуют умной защиты: Сбербанк запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к новой программе Sber IoT Bug Bounty на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Исследователям предлагается найти потенциальные уязвимости в умных девайсах: колонках, приставках, которые превращают телевизор в смарт-ТВ и многофункциональных дисплеях Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

За валидные отчеты предусмотрена награда до 250 тыс. руб. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей.

Для изучения доступны следующие модели:SberBoom, SberBoom Mini 2, SberBoom Home, SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberBox 2, Sber Portal.

Сбербанк приглашает независимых исследователей помочь сделать смарт-решения Сбербанк безопаснее для пользователей. Запуск публичной программы Sber IoT Bug Bounty на платформе позволит обеспечить дополнительную защиту умных устройств, которыми пользуются миллионы пользователей.

Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint
Маркет

Сбербанк приветствует участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров: программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе Bi.Zone Bug Bounty.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и ознакомиться с условиями. Каждый отчет рассматривается индивидуально с учетом детализации и значимости представленной информации. Для максимально эффективного анализа участники должны предоставлять подробные описания выявленных багов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще