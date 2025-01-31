KMDA-3303/3305: cпециализированные ПК для интеллектуальных задач в каталоге Corson

Компания JHCTech разработала KMDA-3303/3305 – универсальный промышленный компьютер с функцией контроллера для разных задач интеллектуальных отраслей. Об этом CNews сообщили представители Corson.

Современные типичные проблемы интеллектуальных промышленных решений: высокая стоимость внедрения, длительное время развертывания, несоответствие стоимости и производительности, а также недостаток ресурсов для главного управляющего оборудования. Кроме того, для эффективного производства требуются устройства с разными требованиями к объему передаваемых данных, вычислительной мощности и безопасности. Именно поэтому в интеллектуальной промышленности есть запрос на устройство, которое одновременно учитывает специфику отрасли и является универсальным для «умных» промышленных сред.

Компания JHCTech проанализировала условия установки, требования к мощности, интерфейсу, стабильности и факторам защиты от помех в различных сценариях интеллектуальной промышленности и представила KMDA-3303/3305 – высокопроизводительный компактный встраиваемый компьютер с корпусом SGCC и алюминиевым теплоотводящим кожухом. Он оснащен процессором Intel® Tiger-Lake серии U Soc, имеет широкий интерфейс ввода-вывода, подходит для AGV/AMR, промышленных автоматизированных производственных линий и интеллектуальных складских приложений.

KMDA-3303/3305: cпециализированные ПК для интеллектуальных задач

При разработке KMDA-3303/3305 учитывались следующие требования: встраиваемый дизайн, широкий интерфейс ввода/вывода, высокая стабильность системы, небольшой размер и универсальность сценариев.

Основные характеристики модели

Малый форм-фактор для автономного транспорта и роботов. Размер KMDA-3303/3305 составляет 170*112*65 мм/190*112*65 мм (без учета монтажного кронштейна). Такой форм-фактор используется в мобильных роботах, автоматических транспортных системах и подобных интеллектуальных мобильных транспортных устройствах.

Широкие возможности интерфейса по вводу-выводу. Интерфейс ввода-вывода включает в себя: 2*HDMI для двойного 4K-дисплея, 3*LAN гигабитных сетевых порта (KMDA-3303) / 3*LAN + 6*гигабитных электрических порта коммутатора (KMDA-3305), 4*USB3.2, 2*USB2.0, 16-битный изолированный DlO, 2*RS232/485, 2*RS232, 2*RS485, 2*CAN, а также интерфейсы расширения mSATA, M.2 2280 M-Key, Mini PCIe со слотом для SIM-карты, поддерживающим NVME, и опции беспроводной связи WIFI, 5G, 4G и GPRS.

Безвентиляторный дизайн, высокие показатели теплоотдачи (-20 до +60°C).

Универсальный монтаж: настольный с антивибрационными нескользящими подставками, монтаж на Din-рейку опционально.

Высокая производительность

Модели подойдут для применения в таких отраслях как беспилотный транспорт, промышленные автоматизированные производственные линии, «умная» логистика и склады.