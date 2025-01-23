Умные устройства Box доступны в России

Компания «МакЦентр» сообщает об открытии нового продуктового направления. Она представляет линейку устройств Box, предназначенных для беспроводного управления бытовыми приборами и освещением в квартирах, офисах и жилых домах. Продукция Box подходит для интеграции в систему «Умный дом», но может быть использована и для организации локального управления устройствами. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Главный объединяющий принцип всех устройств Box – возможность создания на их основе простых и независимых систем, требующих минимального использования проводов и не нуждающихся в замене элементов питания. Используя продукты Box, можно создать различное количество сценариев управления домом, помогающих сделать жизнь в нем комфортнее. В линейке Box представлены такие устройства, как беспроводные кинетические выключатели, реле для управления световыми и бытовыми приборами, дверные звонки, умные розетки, центры управления и беспроводные датчики.

Производитель предлагает несколько серий кинетических выключателей, различающихся по конструкции и дизайну. Такие устройства помогают избежать прокладки дополнительных проводов к местам, удобным для установки выключателя. Кинетические выключатели Box подойдут как для создания новых систем освещения, так и для интеграции дополнительных (проходных) выключателей в уже существующую структуру. Данные выключатели можно использовать для управления различными бытовыми приборами, от электрических штор до автоматических ворот. Благодаря использованию технологии преобразовании энергии движения в электрический импульс, все модели выключателей Box работают без батареек или аккумуляторов. Высокое качество изготовления позволяет выключателям выдерживать не менее 100 тыс. нажатий без каких-либо проблем в работе. Устройства имеют класс защищенности IP67 и подойдут для установки и в помещениях, и на улице. При нажатии на выключатель сигнал передается по радиоканалу RF-433МГц на расстояние до 80 метров на улице и до 25 метров внутри помещений в зависимости от условий.

«Умные» реле Box предназначены непосредственно для управления различными бытовыми приборами и освещением. Контроль реле может осуществляться как при помощи проводных и беспроводных выключателей, так и через интеграцию в систему «Умный дом» или удаленно через мобильное приложение. Все реле поддерживают работу по радиоканалу RF-433МГц, а некоторые модели имеют дополнительные входы для проводных выключателей и оборудованы модулями Wi-Fi или ZigBee. Устройства имеют компактные размеры, что дает возможность устанавливать их в стандартные подрозетники и монтажные коробки. Часть реле Box предназначены специально для крепления на DIN-рейке. Модели поддерживают одновременное подключение до 10 выключателей и могут иметь один или два канала управления приборами. В линейке производителя имеются различные по типу управления модели: обычные, диммирующие, реле с сухим контактом для слаботочных систем и другие варианты. Соответственно, можно выбрать подходящее решение практически для любых сценариев управления домом.

Беспородные датчики Box позволяют создавать различные сценарии автоматизации, а также подходят для организации охранной системы в доме. Датчики передают информацию по радиоканалу RF-433МГц в центр управления или непосредственно на «умные» реле, позволяя управлять нужными приборами. С помощью «умных» датчиков можно упростить различные бытовые задачи и повысить комфорт жизни. Например, с помощью датчика движения можно управлять включением света при входе в комнату. А датчик открытия может сигнализировать о проникновении в помещение или выключить кондиционер при открытии окон.

«Умные» розетки Box дают возможность организовать беспроводное управление теми бытовыми приборами, которые подключаются к сети шнуром питания. Управление такими розетками может осуществляться как с помощью беспроводных выключателей, так и через интеграцию в систему «Умный дом» или удаленно через мобильное приложение. Предлагается два варианта «умных» розеток: модель с управлением по радиоканалу RF-433МГц и модель с поддержкой Wi-Fi.

Кинетические дверные звонки Box - это возможность избежать прокладки дополнительных проводов к месту их установки. Подобное решение отлично подойдет как для квартир, так и для офисов и частных домов. Для установки такого звонка не нужно сложного монтажа, весь процесс занимает примерно пять минут. Благодаря использованию технологии сбора энергии, все модели дверных звонков Box работают без батареек или аккумуляторов. Достаточно установить кнопку в нужном месте и включить приемник в розетку. При нажатии на кнопку сигнал передается по радиоканалу RF-433МГц. В зависимости от условий, расстояние от кнопки до приёмника составляет до 80 метров на улице и до 25 метров внутри помещений.

Первая партия устройств уже поступила в продажу. Купить модели Box можно в фирменных магазинах на маркетплейсах, а также у партнеров компании.

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Основной приоритет компании Box - создание максимально автономных систем, требующих минимального использования проводов и не требующих замены элементов питания. Производитель предлагает такие устройства, как беспроводные кинетические выключатели, реле для управления световыми и бытовыми приборами, дверные звонки, умные розетки, центры управления и многое другое. Продукция Box ориентирована на использование в системах «Умный дом», но подойдет и для решения различных других задач управления приборами.