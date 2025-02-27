В феврале у Алисы и умных устройств появилось несколько новых возможностей

В феврале у «Алисы» и умных устройств появилось несколько новых возможностей: режим «Умного климата» позволяет поддерживать температуру дома на одном уровне без перепадов и настройки нескольких сценариев; сценариями умного дома теперь можно обмениваться с другими пользователями в несколько кликов; «Алиса» теперь не отвечает с нескольких устройств, даже если они привязаны к разным аккаунтам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Умный климат — комфорт без перепадов температуры

Умный дом стал еще умнее! Он научился сам поддерживать стабильную температуру в доме без перепадов и создания нескольких сценариев. Новый режим «Умный климат» сам обучается и управляет приборами так, чтобы температура оставалась стабильной.

Алгоритм анализирует данные с датчика температуры и поведение устройств: сколько времени им нужно, чтобы нагреть или охладить помещение. Он включает прибор заранее, чтобы температура не успела опуститься ниже нужного значения, и выключает так, чтобы тепло от прибора не перегревало комнату. В итоге температура держится в пределах комфортного диапазона, без резких скачков.

Для работы сценария понадобится умный датчик температуры, а поддерживать заданные показатели могут: обычный обогреватель, подключенный к умной розетке или реле, умные обогреватели, термоголовки, умные системы отопления, теплый пол.

Обменивайтесь сценариями умного дома

Теперь можно легко делиться готовыми сценариями умного дома с друзьями и близкими. Если у вас уже есть удобное решение для управления светом, климатом или другими устройствами, помогайте тем, кто только начинает разбираться в умном доме. А еще можно забрать понравившийся сценарий себе!

Для передачи сценария в его настройках нажмите «Поделиться». Отправьте ссылку, и у получателя в приложении сразу откроется готовый сценарий — останется только выбрать устройства и сохранить. Недостающие устройства можно подобрать в каталоге приложения.

История событий

Теперь в умном доме ничего не происходит «без следа». В новом разделе «История событий» можно посмотреть, какие устройства включались, какие сценарии менялись и что происходило с настройками дома.

Не знаете, куда делся нужный сценарий? Включился свет в неожиданное время? История покажет, что именно произошло и почему.

Что нового на станциях

Несколько станций или ТВ станций больше не будут отвечать наперебой.

Раньше при обращении «Алиса» все привязанные к одному аккаунту устройства проверяли, какое из них ближе к пользователю, и откликалось только одно из них. Однако если в семье несколько учётных записей, то в одном пространстве могли находиться две или больше колонок или ТВ станций, каждая на своем аккаунте, и они могли отвечать одновременно.

Теперь учитываются все устройства, которые входят в семейную группу «Яндекс ID». Как только вы произнесёте «Алиса», все ваши станции и ТВ станции (даже если они принадлежат разным членам семьи) «договариваются» между собой и включается только та, что действительно вам нужна.

Новые быстрые команды для управления Bluetooth

К списку быстрых команд (это те, для которых не нужно начинать фразу с обращения «Алиса») добавились «Включи Bluetooth» и «Выключи Bluetooth».

С помощью них вы сможете быстрее начать транслировать аудио с вашего устройства, используя станцию как Bluetooth-колонку. Кстати, один раз настроив сопряжение с вашим устройством, вы сможете подключаться к колонке сразу с телефона — включать Bluetooth на станции будет необязательно.

Активировать эти и другие быстрые команды можно в разделе «Виртуальный ассистент» → «Настройка быстрых команд» в приложении «Дом с Алисой».

Тестируем новую возможность «Алисы» на «Станции Миди»

«Станция Миди» — одна из любимых умных колонок наших пользователей, и мы решили протестировать новую возможность для бесшовного разговора с «Алисой» именно на ней.

Теперь, если после ответа «Алисы» вам захочется продолжить разговор или дать другую команду, не нужно будет снова обращаться к ней по имени. Алиса подождет следующий запрос еще 30 секунд. По интонации станция поймет, когда обращаются к ней, а когда просто разговаривают рядом.

Сейчас возможность доступна в бета-режиме для «Станции Миди» благодаря наличию у нее нейронного процессора. Включить настройку «Откликаться без имени в диалоге» можно в разделе «Виртуальный ассистент» в приложении «Дом с Алисой».

Что нового на ТВ станциях

В этом месяце представлено второе поколение ТВ станций — теперь с QLED экраном. Функция AI Picture Quality улучшает изображение в реальном времени, а за качественный звук отвечают четыре динамика и технология Dolby Audio. Модель доступна в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов.

Больше не придется переходить по нескольким ссылкам с одним и тем же фильмом, чтобы найти его в нормальном качестве. В ТВ Станциях теперь работает функция AI Picture Quality — технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть сама улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию.

Чтобы включить функцию, перейдите в Настройки → Изображение → AI Picture Quality.

Родительский контроль

Чтобы дети не проводили часы перед экраном телевизора, установите временные ограничения на просмотр. Если время истекло, а смотреть телевизор еще хочется, ребенок сможет попросить «Алису» продлить сеанс, а одобрить или отклонить его можно удалённо.

Чтобы настроить ограничение экранного времени, на домашнем экране телевизора нажмите → Настройки устройства → Родительский контроль → Настройки экранного времени, установите лимит времени и дни недели, в которые он будет работать.

Новые команды для голосового управления браузером

Открывайте сайты, прокручивайте страницы и управляйте историей поиска — и все это голосом.

Срок обслуживания ТВ станций увеличился до пяти лет. Это касается не только новых устройств, но и всех проданных с 2023 г. Теперь пользователям гораздо дольше будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, необходимых для ремонта устройства.