Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах

Холдинг «Росэлектроника» модернизировал программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Пелена» для дистанционного управления инженерной инфраструктурой. В отличие от предыдущей версии решения, предназначавшейся только для диспетчеризации городского освещения, обновленный ПАК позволяет управлять в онлайн-режиме всем спектром инженерных систем. В том числе газо- и водоснабжением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием.

Комплекс «Пелена», разработанный специалистами Калужского электромеханического завода (КЭМЗ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»), позволяет построить «умную» систему инфраструктурного администрирования, которая управляется при помощи облачной платформы и линейки контроллеров собственного производства.

Масштабируемость и гибкость «Пелены» обеспечивают ее быстрый монтаж, пусконаладку и эксплуатацию на объектах вне зависимости от их размеров и площади. Решение может применяться для управления как производственными, так и муниципальными инженерными системами. Данные, собираемые и обрабатываемые комплексом «Пелена», отображаются с использованием ГИС на карте объекта.

«Расширение возможностей ПАК «Пелена» делает этот продукт интересным не только для организаций, внедряющих передовые методы управления городской средой, но и для руководителей промышленных предприятий, которые ищут новые эффективные и удобные инструменты «умного» производства для более рационального использования ресурсов», – отметил генеральный директор КЭМЗ Евгений Золотницкий.

«Пелена» позволяет организовать управление инфраструктурой на базе подсистемы наружного освещения, которая выступает в качестве опорной mesh-сети. К ней могут подключаться остальные элементы инфраструктурных объектов. Взаимодействие с облачной платформой осуществляется через каналы связи 3G, 4G и Ethernet.

ПАК отвечает всем требованиям политики импортозамещения, базируется на вычислительных системах российского производства, а также на отечественных программных продуктах и протоколах.