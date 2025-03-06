В 2024 году «Микрон» зарегистрировал 7 объектов интеллектуальной собственности

В 2024 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», запатентовал семь объектов интеллектуальной деятельности. В числе новых ОИС – устройство формирования и восстановления модифицированного кода Хемминга для 16-разрядных двоичных чисел, а также пять свидетельств о регистрации решений, в том числе программа ЭВМ, микросхема с функционалом SIM/eSIM и элементом безопасности, а также общепромышленные и интерфейсные микросхемы. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Микроэлектроника – одна из самых динамично развивающихся отраслей столицы, центром которой является Зеленоград. По поручению Сергея Собянина в городе были приняты меры по поддержке высокотехнологичных предприятий, в их числе – статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Инструмент позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать средства в разработку инновационной продукции и приобретение патентов. По итогам 2024 года резидент столичной ОЭЗ «Микрон» зарегистрировал семь объектов интеллектуальной собственности. Сегодня в портфеле предприятия 36 действующих патентов и 39 свидетельств по ключевым продуктам, прошедшим государственную регистрацию. Для развития отрасли в столице также был создан и успешно функционирует кластер фотоники и микроэлектроники», – сказал Максим Ликсутов.

Новые решения «Микрона» направлены на замещение импортной компонентной базы и материалов для освоения новых изделий и обеспечение задач технологического суверенитета в отрасли.

«На начало 2025 г. в патентном портфеле «Микрона» 75 зарегистрированных ОИС. Новые разработки являются важным шагом для обеспечения технологического суверенитета страны и после освоения в серийном производстве позволят прибористам повысить уровень локализации своих устройств и вывести на рынок востребованные отечественные изделия», – сказала генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

По законодательству России к объектам патентного права на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере относятся изобретение, полезная модель, промышленный образец, топология интегральной микросхемы, программа для ЭВМ. Патент на изобретение действует 20 лет, патент на полезную модель 10 лет, срок действия исключительных прав на промышленный образец пять лет. Соответствующие документы выдаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).