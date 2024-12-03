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Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber

С помощью платформы Sber можно будет управлять умной техникой серии Redmond Smart Home голосом через виртуального ассистента «Салют», мобильное приложение «Салют» или веб-версию.

Сейчас в списке техники, доступной для подключения к умному дому Sber с голосовым ассистентом «Салют», 17 фирменных устройств Redmond – чайники, очистители и увлажнители воздуха, и производитель не собирается на этом останавливаться.

Всего в ассортименте ГК Redmond больше полусотни умных бытовых приборов: роботы-пылесосы, мультиварки, кофеварки, духовые шкафы, утюги, напольные весы. Часть из них уже интегрирована с другими популярными виртуальными ассистентами.

«При разработке бытовой техники мы учитываем все возможные сценарии её использования: любому человеку должно быть с ней удобно и легко. В достижении этой цели нам помогают, в том числе, разнообразные сервисы наших партнёров. Мы уверены, что пользователи умного дома Sber оценят простоту управления и надежность умной техники Redmond. Наши разработки позволят людям меньше заниматься бытовыми делами, и больше отдыхать – ведь это главный мотив покупки «умных» устройств», – сказал Алексей Сапин, директор по маркетингу компании Redmond.

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Облачные тренды

Российские умные приборы находятся сейчас на уровне мировых лидеров, уверены эксперты. По данным исследования GfK, в 2024 г. 52% жителей крупных российских городов уже пользуются умными устройствами, а 23% планируют начать. Самые востребованные из умных гаджетов — это колонки, приборы освещения, розетки, а также роботы-пылесосы и чайники.

Параллельно развивается и рынок виртуальных платформ для управления умной техникой: регулярно появляются новые, а существующие экосистемы ещё активнее расширяют перечень совместимых устройств. С каждым годом растет спрос на умные дома и бытовую технику. Растет и количество игроков на рынке умных приборов и платформ.

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