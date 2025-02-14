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Умную технику чаще всего покупали жители Москвы, Петербурга и Самары

По данным сети магазинов умной техники «Всесмарт», в 2024 г. наибольшим спросом смарт-гаджеты пользовались в Москве. На этот город пришлось 37% от всей выручки компании. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (11%) и Самара (6%). Высоким спросом умные устройства пользовались у жителей Красноярска, Екатеринбурга и Сочи (по 4%). Об этом CNews сообщили представители «Всесмарт».

Средний чек по итогам прошлого года составил немногим больше 13 тыс. руб., что на 21% выше показателя 2023 г. Тенденция трат показывает, что россияне постепенно привыкают к умным гаджетам и готовы покупать более дорогостоящие товары, чем раньше.

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Бизнес

Наибольшей популярностью в 2024 г. пользовались пылесосы (с долей 27% от всех продаж), смартфоны и планшеты (26%), а также гаджеты из категории «красота, здоровье и спорт» (11%). В топ-5 самых востребованных категорий также вошли умные колонки с голосовым управлением (6%) и телевизоры (5%).

«Интерес к умной технике растет каждый год. Например, в 2024 г. товарооборот нашей сети вырос на 136%. Если опираться на статистику, то каждый второй житель крупного города в России пользуется умными гаджетами. То есть смарт-устройства уже перестали быть нишевыми и достаточно быстро входят в повседневную жизнь людей. Именно поэтому в нынешнем году мы будем делать акцент на регионах, открывать магазины в небольших городах», — сказал генеральный директор сети «Всесмарт» Александр Буйневич.

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