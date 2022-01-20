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МГТУ имени Н.Э. Баумана Московский государственный технический университет

МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет


20.01.2022 АФК «Система» и МГТУ объявили о сотрудничестве
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО
13.09.2018 Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию
26.12.2016 Altium Limited начинает сотрудничество с МТКП при МГТУ им. Н.Э. Баумана
20.06.2016 МГТУ им. Баумана разработает решения в области интернета вещей на базе SAP HANA Cloud Platform
19.02.2016 Siemens PLM Software, «Ланит» и МГТУ им. Н.Э. Баумана начнут готовить специалистов в области PLM
17.12.2014 «Росэлектроника» и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся совместными инновационными проектами
02.12.2014 Татарстан и МГТУ им. Баумана готовы создать отечественное инженерное ПО за 60 млрд рублей
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана
21.05.2014 В МГТУ им. Н.Э. Баумана откроется центр инновационного предпринимательства
20.04.2012 В МГТУ им. Н. Э. Баумана создан научно-образовательный центр «Разумный город»
21.11.2011 Mail.Ru и МГТУ им. Баумана открыли площадку для подготовки ИТ-специалистов
14.10.2011 Студенты МГТУ им. Баумана смогут принять участие в разработках «Аквариуса» в области промышленного дизайна
17.06.2011 В МГТУ им. Баумана запущен инвестиционный проект «Бизнес-катализатор»
17.11.2010 РВК и МГТУ им. Баумана работают над совместными проектами в сфере инновационно-технологического предпринимательства
02.03.2009 МГТУ им. Н.Э.Баумана присоединился к программе Red Hat Academy
12.09.2007 В МГТУ им. Баумана открылся центр компетенции IBM в области мэйнфреймов
27.08.2007 Siemens A&D и МГТУ имени Баумана заключили соглашение о партнерстве
22.08.2007 МГТУ им. Н. Э. Баумана объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика
08.06.2007 УЦ «Специалист» при МГТУ им. Баумана авторизован Aladdin
28.03.2007 МГТУ им. Н.Э. Баумана освоил eLearning 3000
21.03.2007 МГТУ им. Н. Э. Баумана обновит компьютеры
14.03.2007 МГТУ им. Г.И.Носова купит вычислительное и сетевое оборудование
12.02.2007 Autodesk и МГТУ им. Баумана откроют «Центр 3D Инноваций»
09.11.2006 МГТУ им. Баумана получил в подарок 132 места Autodesk Inventor Series
20.10.2006 МГТУ выбрал мэйнфреймы IBM для обучения
11.10.2006 Бауманский МГТУ обновляет вычислительную технику
03.08.2006 МГТУ им. Н. Э. Баумана требуется аудиторный комплекс
01.02.2006 Орбитальный призрак поприветствует МГТУ им. Баумана
01.02.2006 Орбитальный призрак поприветствует МГТУ им. Баумана
23.08.2005 Роботы Бауманки на службе ОМОНа, МЧС и ФСБ
30.05.2002 REDLAB поставит компьютерное оборудование в МГТУ "Станкин"
24.09.2001 "Softool-2001": ЦКО "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана представит "Центр Тестирования"
24.09.2001 "Softool-2001": ЦКО "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана представит "Центр Тестирования"
14.09.2001 Центр Компьютерного Обучения при МГТУ им. Н.Э. Баумана объявил о начале Партнерской программы авторизации региональных учебных центров
14.09.2001 Центр Компьютерного Обучения при МГТУ им. Н.Э. Баумана объявил о начале Партнерской программы авторизации региональных учебных центров

Публикаций - 419, упоминаний - 601

МГТУ имени Н.Э. Баумана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22063 51
VK - Mail.ru Group 2960 29
IBM - International Business Machines Corp 8823 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7940 20
Ростех - Ростехнологии 2426 19
Intel Corporation 11049 18
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 542 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 16
Google LLC 9874 13
SAP SE 4441 10
Cisco Systems 4686 9
Yandex - Яндекс 4829 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6394 9
АФК Система ПАО 1617 9
Corel Corporation 331 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 8
5553 8
1С-Битрикс - Bitrix 5310 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1541 8
1С-ИжТиСи 4959 8
Программный продукт ГК 3691 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8652 7
Восход ФГБУ НИИ 503 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1484 7
HP Inc. 5247 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 737 7
Softline - Софтлайн 1833 7
Oracle Corporation 5910 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1132 6
Huawei 3105 6
Samsung Electronics 9164 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 192 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 569 5
Meta - Facebook 4177 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1898 5
Аскон - Ascon 282 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 227 5
Информзащита 634 5
Инфосистемы Джет 858 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 4
РВК - Российская венчурная компания 521 13
HeadHunter Group - HH Group 400 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5049 9
Газпром ПАО 881 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 5
Газпром нефть 411 5
РЖД - Российские железные дороги 1414 4
Почта России ПАО 1830 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 3
ВТБ - ВТБ24 645 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 273 3
Роснефть НК 423 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 204 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 3
Ростех - Вертолеты России 129 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 306 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 2
Открытие ФК - Росгосстрах 262 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 2
СМП банк - Северный морской путь 73 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 193 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 83 2
АвтоВАЗ 166 2
Boeing 952 2
Татнефть 178 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 259 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 120 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 2
LinkedIn 554 2
Аэрофлот 631 2
Норникель - Норильский никель 279 2
ГПБ - Газпромбанк 824 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 71 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7670 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1277 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 12
Правительство РФ 7123 11
Президент Российской Федерации 3124 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1274 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7622 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1555 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3006 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2158 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2623 7
Роснано 627 6
Администрация Президента РФ 871 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 207 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 5
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 4
Правительство Москвы 1509 4
МКС - Международная космическая станция 1391 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2290 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 266 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 226 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1003 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 2
Руссофт - Russoft 359 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 162 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 196 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 69 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 85 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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