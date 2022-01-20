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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МГТУ имени Н.Э. Баумана Московский государственный технический университет
Публикаций - 419, упоминаний - 601
МГТУ имени Н.Э. Баумана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Александров Анатолий 9 9
|Волошин Дмитрий 18 9
|Путин Владимир 2481 6
|Гудзенко Дмитрий 7 6
|Чернышенко Дмитрий 288 5
|Уткин Никита 27 4
|Ведешкина Татьяна 7 4
|Никифоров Николай 1145 4
|Марданов Сергей 12 4
|Федоров Игорь 11 4
|Пономарёв Алексей 7 3
|Никулин Сергей 21 3
|Повалко Александр 36 3
|Куликов Сергей 23 3
|Лебедев Анатолий 7 3
|Чемезов Сергей 134 3
|Шалаев Антон 14 3
|Крячков Антон 17 3
|Морозова Анастасия 34 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Мишустин Михаил 355 3
|Грибов Владимир 30 2
|Касперский Евгений 288 2
|Клейн Константин 8 2
|Ананьев Алексей 108 2
|Кирюшин Сергей 66 2
|Шульгинов Роман 14 2
|Шойгу Сергей 84 2
|Скрипкин Дмитрий 3 2
|Лебедев Сергей 28 2
|Транковская Наталья 11 2
|Агамирзян Игорь 68 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Песков Дмитрий 75 2
|Ливанов Дмитрий 40 2
|Добровольский Николай 13 2
|Галицкий Александр 94 2
|Горный Александр 38 2
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Пестерева Ольга 29 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru