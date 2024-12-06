«Сравни» и Бауманка запустили курс по оптимизации аналитических запросов

Финансовый маркетплейс «Сравни» совместно с Центром карьеры МГТУ им. Н.Э. Баумана запустил образовательную программу по оптимизации аналитических запросов «Deep dive into SQL and DWH: пишем эффективные аналитические запросы». Лекции прошли в онлайн- и офлайн-форматах с ноября по декабрь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Программа лекций ориентирована на студентов старших курсов и помогает на практике разобраться в оптимизации аналитических (SQL) запросов, а также в инструментах для создания хранилищ данных (DWH). Лектором выступил дата-архитектор «Сравни» Павел Ковалев.

В ходе образовательной программы студенты овладели аналитическими подходами, научились решать сложные задачи, погрузились в архитектуру ИТ-систем и смогли разобраться в их требованиях. Лекции новой программы «Сравни» собраны на одной платформе и доступны для бесплатного просмотра.

«Наша задача в рамках курса – обеспечить ИТ-специалистов как теоретическими, так и практическими навыками. Мы понимаем, что современный мир открывает множество возможностей для изучения ИТ-сферы и приобретения опыта. Однако, чтобы преуспеть в этом и стать профессионалом, необходимо уметь анализировать, находить сложные решения, понимать бизнес и как устроены современные подходы в разработке. Этому мы и учим на лекциях. Практика разработки совместных курсов с компаниями применяется ведущими университетами мира и представляет собой уникальный формат обучения, схожий с работой лаборатории или мастерской. При решении практической задачи студенты не только усваивают новую информацию, но и осуществляют ряд действий, практикуя принятие бизнес-решений. При этом эффективность таких решений оценивается не преподавателем с точки зрения теоретических стандартов, а самой компанией в контексте конкретной бизнес-ситуации», — сказал технический директор «Сравни» Дмитрий Парфенов.

«В МГТУ им. Н.Э. Баумана на протяжении многих лет успешно реализуется подход к обучению, основанный на сотрудничестве с ведущими компаниями страны. И курс от компании Сравни стал одним из успешных примеров такого сотрудничества. Он помогает нашим студентам расширить кругозор в сфере оптимизации и хранения больших данных, увидеть как теоретические задачи успешно решаются на практике и получить прикладные навыки после решения кейсов от работодателя. Компания применяет инновационные и нетривиальные подходы по работе с молодыми специалистами, а также развивает и обучает их. Это вызывает интерес у наших ребят и желание профессионально расти именно там. Особенностью этого курса является наличие уникальной возможности оперативного перехода студента в штат команды Сравни. За 2 месяца лекций и практикумов ребята получают опыт решения практических задач, учатся самостоятельно принимать решения в критических ситуациях и получают сильную теоретическую базу» — отметила Наталья Рыжова, руководитель Центра карьеры МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Аналитические функции — полезный инструмент для ИТ-разработчиков и аналитиков данных. Они позволяют делать расчеты над группами записей, ранжировать данные и составлять сложные отчеты. Среди преимуществ — высокая скорость и эффективность: аналитические функции работают непосредственно в базе данных, что снижает нагрузку на сервер и ускоряет обработку запросов. Также они помогают сократить объем SQL-кода, делая его более понятным и читаемым, позволяют выполнять сложные задачи, такие как расчет накопительных сумм, анализ трендов и выявление отклонений, и настраивать запросы под конкретные потребности бизнеса.

«Сравни» участвует в образовательном процессе молодого поколения. Так, в 2023 г. «Сравни» совместно с Новосибирским государственным университетом (НГУ) провел курс лекций на тему «Практическая сторона современной ИТ-разработки: путь от кодера до инженера».