Концерн «Автоматика» заключил соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана

Концерн «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, производства и реализации совместных программ, направленных на удовлетворение потребностей концерна в соответствующих специалистах, повышении квалификации работников, внедрении новых технологий и проектов.

В подписании соглашения приняли участие первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин и директор по работе с персоналом концерна «Автоматика» Руслан Тарасичев.

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Стороны планируют обеспечивать целевую подготовку обучающихся для работы в концерне по востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки; проводить профессиональную ориентацию обучающихся для поступления после окончания МГТУ им. Н.Э. Баумана на работу, а также создать условия для повышения качества подготовки обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности Концерна.

«В настоящее время «Автоматика» сотрудничает с ведущими вузами страны, среди которых РЭУ им. Г.В. Плеханова, МФТИ, РГПУ им. А.И. Герцена и другие, – сказал временный генеральный директор концерна «Автоматика» Иван Братухин. – Мы уделяем большое внимание привлечению кадров на предприятие, особенно если это касается технических специальностей».