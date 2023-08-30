«Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Вологодским научным центром РАН и Вологодским государственным университетом (ВоГУ) запустил проект по развитию кадрового потенциала для оптико-электронной отрасли. В рамках целевой образовательной программы в Вологде будут готовить высококвалифицированных специалистов, которым по окончании обучения гарантировано трудоустройство на профильном предприятии «Швабе».

Четырехстороннее соглашение о подготовке специалистов для стратегического направления оборонно-промышленного комплекса было инициировано входящим в «Швабе» Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ) и поддержано губернатором Вологодской области. Первым этапом пилотного проекта станет обучение в Вологодском государственном университете группы студентов по профилю «Оптические приборы и системы в машиностроении».

Целевиков ждет интенсивная программа практической подготовки. После завершения обучения они смогут работать на ВОМЗ. Это предприятие выпускает специализированную оптику гражданского назначения – прицелы, кронштейны, различные аксессуары для спортивно-охотничьего оружия, а также приборы ночного видения.

«Для Вологды это уникальный проект, так как ни одно учебное заведение в регионе не готовит специалистов по оптико-электронному направлению, хотя потребность в таких кадрах здесь высока. В рамках соглашения будет создана комплексная система подготовки кадров для предприятий оптической отрасли. Студенты смогут получить образование высокого уровня, подкрепленное дипломом МГТУ им. Баумана, в своем регионе. Мы заблаговременно провели масштабную профориентационную кампанию по поиску будущих студентов и набрали первую целевую группу, которая приступит к обучению уже этой осенью. Мероприятия, запланированные в рамках соглашения, являются частью нашего образовательно-профессионального трека «Ростех. биотехмед», который госкорпорация реализует совместно с МГТУ им. Баумана. Цель этой программы – подготовка специалистов в области создания информационных оптико-электронных комплексов с применением современных средств компьютерного проектирования и моделирования, способных разрабатывать и выпускать биомедицинскую и оптико-электронную технику», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

В июле в Вологодском государственном университете открылась первая лаборатория по направлению «Оптические приборы и системы в машиностроении» – «Лаборатория оптической физики». Учебный план и программа подготовки на ближайший год разработаны ВОМЗ совместно с МГТУ им. Баумана и Вологодским государственным университетом. Занятия в ней будут проводить преподаватели ВоГУ и сотрудники Вологодского оптико-механического завода, среди которых – руководители ведущих конструкторских бюро и инженеры с большим профессиональным стажем и ученой степенью.

Перед началом учебного года ВОМЗ оснастил новую лабораторию компьютерами и современными приборами, в числе которых установки для демонстрации эффектов взаимодействия света с различными средами. Они будут использоваться в процессе обучения.

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«Для нас важно оперативно реагировать на реальные запросы предприятий ОПК в части пополнения кадрами. Открытие новой лаборатории на базе ВоГУ позволит целенаправленно проводить подготовку специалистов, востребованных на ВОМЗ. Ребята смогут реализовать перспективные проекты на высокотехнологичном оборудовании, а специалисты завода – передать свои знания и навыки будущему поколению сотрудников», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Также в планах у предприятия лицензирование образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Оптотехника» на базе Вологодского научного центра РАН. Ее выпускники смогут продолжить научную и опытно-конструкторскую деятельность на Вологодском оптико-механическом заводе. Кроме того, планируется создание молодежной лаборатории «Конструирование и технологии электронных средств и оптико-электронных приборов».

В настоящее время «Швабе» успешно развивает сотрудничество с 47 вузами и учебными заведениями среднего профессионального образования. Среди них: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, МГУ, МИРЭА, РХТУ им. Д.И. Менделеева и другие. Холдинг оказывает содействие в организации производственных и преддипломных практик, в получении послевузовского образования, адаптации молодых специалистов. Также совместно с ведущими вузами страны проводит работу по созданию инновационных и научно-образовательных центров, открытию базовых кафедр и лабораторий. Сейчас на предприятиях «Швабе» функционируют 12 базовых кафедр и действует порядка 300 договоров о целевой подготовке. Преподавательскую деятельность на кафедрах вузов осуществляют более 50 сотрудников.

Участие холдинга в образовательных программах приносит свои результаты. Только за последние два года на заводы «Швабе» трудоустроилось 240 специалистов, окончивших вузы по целевым программам обучения.