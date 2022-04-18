Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux

В МГТУ им. Баумана идет масштабный переход на российское ПО. Используемые в вузе компьютеры переводятся на Astra Linux, и в дополнение к этому институт получил собственный репозиторий с российским ПО. На такое же хранилище могут рассчитывать и другие вузы страны.

Российским вузам – российская ОС

Представители группы компаний «Астра» сообщили CNews о переводе российского МГТУ им. Н.Э. Баумана на отечественный Linux-дистрибутив Astra Linux. На апрель 2022 г. данная ОС была установлена на 1000 рабочих мест в институте. «Это первый столь крупный и важный опыт перехода в вузах, который будет масштабироваться на другие вузы», – заявили CNews представители ГК «Астра».

МГТУ еще в декабре 2020 г. остался без ОС Windows. Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО из-за санкций США. При этом многие образовательные программы, используемые вузом, на тот момент работали только под Windows. Лицензию Microsoft МГТУ приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истек в сентябре 2021 г.

Напомним, что МГТУ является опорным университетом национальной программы «цифровая экономика». Вуз готовит специалистов, способных создавать технологическую базу для сверхбыстрых вычислений, квантовых компьютеров, инженеров коммуникационных систем, программистов-разработчиков.

Процесс отказа МГТУ от Windows в пользу российской Astra Linux почти завершен

МГТУ им. Н.Э. Баумана обучает специалистов в области авиации, создания ракетной техники, в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники, из-за чего он и подпадает под санкции США. В конце июня 2020 г. власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволяют российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных, так и аппаратных.

Без собственного репозитория не обойтись

Осенью 2021 г. из-за отказа Microsoft поставлять МГТУ свое ПО вуз перешел к активной фазе проекта по замещению импортного ПО. В частности, он приступил к исследованиям по линии миграции с САПРа и других инженерных программ зарубежных разработчиков на российские и открытые продукты.

Также с весны 2021 г. вуз работает над собственным репозиторием отечественного ПО, о чем CNews сообщили представители ГК «Астра». Проект развивается в рамках всероссийской программы по импортозамещению.

Первым собственный репозиторий получил столичный МГТУ им. Н.Э. Баумана. Как сообщили CNews разработчики хранилища, оно реализовано с возможностью масштабирования и подходит для использования в других вузах страны.

«Репозиторий – тиражируемое решение, – сообщили CNews в ГК «Астра». – Сейчас мы предлагаем всем вузам, обратившимся к нам, ориентироваться на него. Они сами решают, насколько он им подходит. Все вузы используют свой набор программ и понимают, что для них лишнее, а чего не хватает. Поэтому данный репозиторий может видоизменяться, дополняться, дорабатываться совместно с разработчиками конкретных программ, включенных в него, но это дело времени».

Почему именно «Бауманка»

На вопрос CNews о том, почему первым вузом, которому достался собственный репозиторий, был выбран именно МГТУ им. Н.Э. Баумана, представители «Астра» ответили, что все дело в ограничительных мерах со стороны иностранных государств. «МГТУ первыми попали под западные санкции, – сообщили CNews в компании. – Правительство выделило на их переход субсидию, и Минцифры России совместно с ИТ-компаниями организовало тестирование и процесс перехода».

«МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет большую ИТ-инфраструктуру, исторически базирующуюся на решениях иностранных производителей, – сообщил CNews заместитель коммерческого директора по работе с образовательными организациями ГК «Астра» Роман Борисов. – Как большинство университетов, он использует огромное количество различного ПО, в том числе инженерного, специфического и научного. Поэтому наличие и постепенное наполнение сформированного специально для технических образовательных организаций репозитория с аналогами зарубежных ИТ-продуктов серьезно облегчит импортозамещение в сфере образования. Это может быть “спасательным кругом” для вузов, оказавшихся в ситуации отказа в доступе от зарубежных технологий».

Репозиторий в версии для «Бауманки» на момент запуска включал в себя свыше 50 программ. Все они способны полностью заменить иностранное ПО, которое приобреталось для нужд вуза ранее. Другими словами, репозиторий создавался и наполнялся российскими приложениями, чтобы свести к минимуму зависимость от разработчиков ПО из других стран и не допустить срыв образовательного процесса из-за антироссийских санкций и ухода из страны зарубежных компаний – разработчиков ПО.

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Дополнительно в рамках импортозамещения большая часть автоматизированных рабочих мест в МГТУ им. Н.Э. Баумана была переведена на российскую ОС Astra Linux. CNews писал, что весной 2022 г. из России ушла не только американская Microsoft со своей Windows, но и британская Canonical. Она является разработчиком Ubuntu – самого известного в мире дистрибутива Linux. Покинув российский рынок, она лишила своих пользователей, в том числе и корпоративных, техподдержки.

Меньше года на разработку

Как сообщили CNews представители ГК «Астра», проект репозитория для «Бауманки» разрабатывался в течение девяти месяцев. Работа над ним началась еще в апреле 2021 г., задолго до массового бегства иностранных компаний из России. Процесс был завершен в декабре 2021 г., в настоящее время репозиторий находится в процессе доработки для масштабирования на другие вузы.

Посильный вклад в этот проект, наряду со специалистами ГК «Астра», в создание репозитория внесли сотрудники российской ИТ-компании «Крок» и эксперты НИИ «Восход». Интеграция репозитория в компьютерную систему МГТУ, как сообщили CNews в «Крок», заняла около месяца.

В ГК «Астра» рассказали CNews, что на момент запуска в состав репозитория входили в первую очередь программы для работы с анимацией. Наряду с ними хранилище включало программы для редактирования аудио- и видеофайлов, инженерное ПО а также приложения для 3D-моделирования и ПО из состава ОС Astra Linux. «Теперь актуальность программ, входящих в репозитории актуализируют в самом университете», – отметили в ГК «Астра».

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Специалисты «Крок» добавили, что в списке программ для Бауманки» также есть общесистемное ПО, агенты систем управления и офисное программное обеспечение.

Как составлялся список ПО на замену

Над первоначальным списком приложений в составе репозитория группа разработчиков трудилась совместно с представителями МГТУ. На начальном этапе был проведен аудит используемого вузом иностранного ПО, после чего начался поиск их российских аналогов.

«Со стороны ГК «Астра» и интегратора “Крок” были предложены варианты решений, которые прошли испытания на совместимость с операционной системой (Astra Linux – прим. CNews), – сообщили CNews представители ГК «Астра». – Кроме того, в рамках проекта миграции инфраструктуры вуза были выделены функциональные группы пользователей, и под каждую группу был применен стек технологий».

«Переход столь значимого университета на отечественные решения – это большой шаг для развития импортозамещения в образовательном секторе, – сказал CNews директор по работе с корпоративными клиентами ИТ-компании «Крок» Павел Хвостик. – Считается, что процесс перевода рабочих мест сложен и требует значительного времени, однако фактические работы заняли всего несколько месяцев. Что касается ценообразования, то российские решения в перспективе позволяют снизить расходы на оборудование и продление лицензий, а также уменьшить зависимость критически важных систем от иностранного ПО».

«К тому же таким образом вуз поддерживает отечественных вендоров и повышает конкурентоспособность своих выпускников, – добавил Павел Хвостик. – Современные студенты должны уметь работать с отечественными решениями – это не просто тренд, а серьезное преимущество, активно продвигающееся компаниями и государством».