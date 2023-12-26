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МГТУ им. Баумана привлек Angara Security к разработке учебно-методических материалов

В МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе кафедры «Защита информации» разработан курс профессиональной переподготовки для заместителей генеральных директоров по информационной безопасности по требованиям Указа Президента РФ №250 от 1 мая.2022 г. «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Данный курс также адаптирован для программы обучения студентов Цифровой кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках проекта «Приоритет-2030». Новым партнером стал системный интегратор Angara Security.

Целевая аудитория программы – руководители и специалисты государственных организаций и компаний, на которых возлагаются дополнительные задачи в сфере ИБ в рамках указа №250 Президента РФ. После обучения слушатели курса «Управление информационной безопасностью» получают диплом о профессиональной переподготовке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Роман Сычев, директор по развитию цифровых сервисов, поделился экспертизой в сфере IoT и промышленного «интернета вещей» IIoT, облачных технологий, ИИ, работы с большими данными, аспектами применения блокчейн-технологий, квантовых коммуникаций и криптографии в госуправлении.

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Практический блок по расследованию инцидентов в сфере информационной безопасности подготовил Никита Леокумович, руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara Security. Эксперт поделился информацией об основных векторах атак, угрожающих информационной безопасности государственных организаций и практике расследования инцидентов.

Angara Security на постоянной основе сотрудничает с российскими университетами. В партнерстве с профильными факультетами РГГУ, РТУ МИРЭА, МЭИ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, НИУ ВШЭ и других вузов компания проводит серию практических мероприятий по кибербезопасности для студентов, выпускников и слушателей программ профессиональной переподготовки.

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